Éditions fier·es, la nouvelle maison queer

À 34 ans, celle qui a travaillé plusieurs années dans le marketing, décide de se lancer dans l'édition avec un objectif clair : renforcer la représentation queer dans la littérature de langue française, et offrir des récits variés et résonnants, reflétant les expériences et les identités des auteurs et autrices queer engagés et fiers.

Elle partage : « J'ai fait mon coming-out il y a maintenant 18 ans, à l'époque, je ne connaissais pas de personnes queer dans mon entourage. J'ai donc cherché dans la culture des références, des modèles de représentations : le cinéma, les séries et surtout les livres. Il existe peu de références et pas forcément joyeuses. »

Et de continuer : « Dans les livres, j'ai découvert quelques références lesbiennes ou queer, mais généralement, c'était assez caricatural et... triste : la binarité était de mise et on avait d'un côté les hommes homosexuels et les femmes lesbiennes. Très souvent, leur récit était ponctué de morts, de tristesse et de dépression (au choix, voire les trois). J'ai donc voulu monter une maison avec de la représentation queer, pas uniquement basée sur nos vies amoureuses et sentimentales, mais sur nos vies tout court. Il y aura du rire, parfois des larmes, du cul, de la joie et du nous. »

Auprès de Sud Ouest, elle raconte encore : « Je suis entrée dans la librairie Mujeres, qui ne vend que des livres édités par des femmes. J’ai demandé ce qu’ils avaient en rayon autour du sujet LGBT. Et là, ils avaient des romans, des bandes dessinées, pas seulement des essais. » De retour en France, elle rejoint un incubateur à Paris, suit une formation de six semaines, réalise une étude de marché, et lance finalement Les éditions fier.es.

Deux premiers titres

Outre d'offrir une meilleure représentation LGBTQIA+ dans le paysage littéraire francophone, sa maison entend également se consacrer à la conservation et à la documentation des histoires et des vécus de la communauté. Dans cette perspective, elle publiera une gamme de romans de fiction, ainsi que des rééditions et des traductions, enrichissant leur catalogue de voix et de perspectives diverses.

Le premier titre de la maison, Te parler encore, de Letizia Finizio est prévu pour le 21 octobre prochain. Dans ce roman, l'auteurice souhaite capter l'urgence d'un temps qui semble s'accélérer, poussant les personnages à la limite de la panique. Avec un désir pressant de saisir chaque instant, le narrateur imagine emmener son bien-aimé en escapade, peut-être en avion ou en bateau, pour une promenade tranquille le long d'un fleuve, loin de l'immensité intimidante de la haute mer, se contentant plutôt du modeste ruisseau qui serpente près de chez eux.

Dans cette quête de moments partagés, ils aspirent à boire, chanter, et danser au rythme des histoires drôles de l'autre, cherchant à exprimer un "je t'aime" profond et sincère. Parallèlement, une scène poignante se déroule au chevet du père mourant de l'auteurice, où, tenant d'une main celle de son père et de l'autre un stylo, il est trop tard pour les paroles. Dans ce silence chargé, l'auteurice écrit, évacuant sa colère sourde et son amour amer, s'efforçant de tisser et de maintenir un lien éternel entre les morts et les vivants, capturant ainsi l'essence éphémère et précieuse du temps...

Né·e en Belgique en 1989, il·elle est diplômé·e de journalisme. Il·elle nourrit des passions aussi diverses que risquées, allant du rugby à l'électricité, en passant par le vélo et la lecture. Actuellement, il·elle réside à Bruxelles, où il·elle travaille et pratique le stand-up. Te Parler Encore est son premier ouvrage.

Le 8 novembre prochain, paraîtra À la fin, nous ferons histoire, de Marine Peyrard. Dans ce texte, Juliette, une jeune fille de 16 ans, est élevée dans un milieu bourgeois et conservateur où elle a toujours suivi les règles sans jamais les remettre en question. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle tombe amoureuse de Romane, une camarade de classe. Alors que Juliette commence à remettre en question ses propres préjugés, la France est en proie à des débats houleux et des manifestations violentes contre le mariage pour tous, événements qui affectent directement les deux jeunes filles.

Après des études de lettres, Marine Peyrard travaille pendant plusieurs années dans l'éducation populaire et le secteur culturel. Elle occupe divers postes : bibliothécaire en maison d'arrêt, modèle vivant en école d'art, organisatrice d'événements littéraires, et animatrice d'ateliers d'écriture. En 2021, elle publie son premier recueil de poésie, Viande à viol, qui sera réédité en 2024. Elle est également l'autrice du conte poétique La princesse sans reflet, illustré par Mirion Malle.

Avoir une trésorerie immédiate

Et sinon, pourquoi lancer une campagne de pré-commande ? Mélanie Molla explique : « Entre le moment où un·e lecteur·ice achète un livre en librairie et le moment où la maison d'édition touche sa part, il se passe environ trois mois. Cela permet à nos amis libraires d'avoir une trésorerie nécessaire pour leur activité. Pour une maison d'édition qui se lance, cette attente peut être compliquée. Une campagne de pré-commandes permet d'avoir une trésorerie immédiate (= du cash). »

En outre, les frais liés à la production de ces livres ont déjà été avancés, et cette campagne a donc pour but de stabiliser les éditions fier·es, en leur permettant de consolider leur modèle économique pour l'avenir.

Afin de proposer des livres à la fois de qualité et représentant davantage les identités LGBTQIA+, une dizaine de personnes ont contribué à la création des deux ouvrages en préparation. Parmi elles, Julie Finidori, Judy Manuzzi, Gaelle Bonnassieux, Marina Lombardi, Rafaelle Fillastre, Soraya Amatousse Rekhroukh, Florence Rivières, Charline Couturier, et Gabriella Fargnoli.

La campagne de financement des éditions fier·es s'articule autour de plusieurs paliers : le premier, fixé à 7000 €, permettra à l'éditeur de rembourser les différents frais engagés, notamment ceux liés à la rémunération des acteur·ices de la chaîne du livre, ainsi que les frais associés à la plateforme Ulule, les goodies, et une partie des charges fixes.

Si le palier de 12.000 € est atteint, la maison d'édition couvrira l'ensemble des dépenses prévues dans le premier palier, mais également pourra financer les frais d'impression des ouvrages. Enfin, en atteignant le palier de 19.000 €, l'éditeur sera en mesure de rembourser intégralement tous les frais engagés dans les paliers précédents, consolidant ainsi sa stabilité financière et assurant la pérennité de ses projets futurs.

Ceux qui commanderont un des ouvrages en pré-commande sur la plateforme Ulule auront le choix entre des marque-pages, des cartes postales, et des affiches, tous illustrés. Un t-shirt en édition limitée, disponible en tailles du 2XS au 5XL, est également proposé sans frais supplémentaires. Les livres disponibles sont Te parler encore à 9 € et À la fin, nous ferons histoire à 13 €. Le prix inclut les frais de livraison et les coûts des contreparties. Les commandes seront expédiées dès octobre.