Olivier Norek : “L’ignorance est la base des phobies

« Simo a gravité dans mes pensées pendant longtemps. Je ne pensais pas écrire sur lui, car l’histoire n’est pas ma matière. Mais un jour la Russie a envahi l’Ukraine et j’ai eu peur, je me suis dit : “Alors ça peut commencer comme ça une guerre ? Est-on menacé d’un hiver nucléaire ?” L’ignorance est; je crois, la base des phobies et je veux répondre à mes craintes par un élan de curiosité, car plus on sait et moins on a peur. Je me suis donc intéressé aux guerres qui ont été lancées par la Russie au siècle dernier. »

Une nation, un homme

C’est ainsi qu’il exhume un conflit méconnu : la guerre d’hiver. « Je m’y suis intéressé et j’y ai retrouvé Simo. J’avais donc la guerre d’hier qui raconte l’histoire d’aujourd’hui et au milieu un personnage sublime que peu de gens connaissent : Simo Häyhä. »

Les Guerriers de l’hiver retrace l'incroyable résistance du peuple finlandais face à la puissance de l'Armée rouge. Dans un format type Journal de bord, se raconte l’histoire d’un modeste paysan, devenu le sniper le plus redouté de l’Histoire.

CHRONIQUE – Ce "petit" chasseur finlandais, plus grand sniper de l'Histoire

Norek dépeint avec une grande humanité et une profonde empathie le courage et la résilience des Finlandais, combattant pour leur survie dans des conditions extrêmes. Le roman balaye non seulement les faits militaires, mais surtout les motivations intimes de ces hommes, l'amitié, la loyauté et l'amour de leur patrie qui les poussent à résister contre un ennemi immensément supérieur en nombre.

Un ouvrage qui transforme ce conflit historique en une fiction poignante, entre sacrifice et détermination​.

“Je me suis séparé du polar”

Loin des polars dans lesquels il brille d’ordinaire, le romancier explique avoir adapté son style aux besoins de l’histoire : « Les guerriers de l’hiver n’avait pas besoin de scène de crime, d’ADN, de policiers, d’écoutes téléphoniques ou du capitaine Coste, donc je me suis séparé du polar ; pas parce que je le devais, mais parce que le récit me l’a commandé. »

EXTRAIT – Les Guerriers de l'hiver, d'Olivier Norek

Avec cette nécessité de tisser un texte qui soit profondément marqué par les relations entre ces hommes pris dans l’affrontement. « Il n’y a pas d’amour, pas d’amitié, qui se scelle plus fort qu’au cœur d’une guerre. La moindre respiration y est un cadeau, le moindre lever de soleil est un sublime spectacle, parce qu’on prend conscience de la valeur de la vie, de l’amitié, au moment où on va les perdre. »

Sans pour autant négliger le réalisme — documentation et sens du détail obligent. « Tous les stratèges militaires vous expliqueront qu’il faut quatre ou cinq soldats bien entraînés pour affronter un homme qui se bat seul pour défendre sa ferme, sa terre, sa famille et sa patrie. Ces Finlandais ont quelque chose à défendre : ils se battent pour les gens qu’ils connaissent et pour le pays qui est le leur. »

Car au cœur de l’ouvrage, une notion toute particulière s’impose le sisu, un mot qui n’a pas de traduction en français. « Il évoque le courage de la Finlande, son obstination, sa ténacité, sa volonté et bien d’autres choses encore. C’est le reflet d’une population qui vit dans une nature hostile sous des températures complexes (jusqu’à moins 50 degrés) et l’ensoleillement est très rare pendant plusieurs mois », nous raconte l’écrivain.

« Un jour normal en Finlande est déjà un jour compliqué. En 1939 les Russes ne voient pas qu’ils vont attaquer des hommes qui sont déjà habitués à la rudesse, à la difficulté, aux météos compliquées et à la nature hostile et qui maîtrisent totalement leur relief. Ils sont en union, ils ont embrassé cette nature. Les Russes, eux, ne sont pas préparés. »

Un entretien à retrouver en intégralité dans notre podcast.

Crédits photo : Olivier Norek © Delphine Blast