Les 5 auteurs en lices pour le Prix du livre de la Ville de Lausanne

Pour cette édition 2024, les lecteurs pourront choisir leur favori parmi les ouvrages suivants : La vie des choses de Marc Agron (La Veilleuse), Une singularité de Bastien Hauser (Actes Sud), Le Lotus jaune d’Hélène Jacobé (Héloïse d’Ormesson & Favre), Histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir de Catherine Lovey (Zoé) et Au cœur de la bête de Lorrain Voisard (en bas). Le vote est dès à présent, et jusqu'au 31 décembre, ouvert à tous sans aucune restriction.

Par souci d'accessibilité, les cinq romans sélectionnés sont disponibles en lecture libre en ligne pendant toute la durée de l’événement. Par ailleurs, ces œuvres peuvent également être empruntées dans les Bibliothèques de la Ville de Lausanne.

Marina Rollman, marraine de cette édition, se réjouit de voir la littérature romande prendre vie grâce à l'enthousiasme des lecteurs : « Participer au comité de sélection m'a confirmé combien la scène littéraire romande est riche et foisonnante. J'ai hâte des rencontres, que ces romans soient lus, que le public s'en saisisse, et vote. Bref, j'ai hâte que le livre romand vive, à travers vous, lecteurs et lectrices ! »

Tout au long de ces quatre mois, un programme varié enrichit l’expérience du Prix du livre de la Ville de Lausanne. Des rencontres avec les auteurs et autrices de la sélection auront lieu à Plateforme 10, et des clubs de lecture ainsi que des présentations se tiendront à Lausanne et dans toute la Suisse romande. Les amateurs de littérature pourront également participer à « L’apéro du Prix », un moment convivial organisé au Pyxis Café, où les œuvres en compétition seront présentées.

A LIRE — Lire à Lausanne : la ville suisse fête la rentrée littéraire

Créé en 2015 par le Service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne, le Prix du livre de la Ville de Lausanne vise à promouvoir la littérature de Suisse romande tout en favorisant la lecture et la médiation littéraire. Chaque auteur en lice reçoit une récompense de 5.000 CHF. La ou le lauréat bénéficie également d’une résidence d’écriture d’un mois au Château de Lavigny. L'an dernier, c'est Isabelle Aeschlimann qui remportait le prix.