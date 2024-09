Haine religieuse : plainte contre Charlie Hebdo

Les réactions ont rapidement fusé sur les réseaux sociaux. Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, a dénoncé cette caricature, qualifiée d'« abjecte », en soulignant que la liberté d'expression ne saurait justifier un tel acte. Une pétition, lancée par le site chrétien Tribune chrétienne le 19 août, a rapidement recueilli près de 28.800 signatures au moment où nous publions, exigeant le retrait de l'œuvre.

« Signer cette pétition, c’est témoigner de notre foi et réclamer le respect de notre religion. C’est un acte fort pour affirmer que la liberté d’expression ne doit pas être un prétexte pour attaquer ce que nous tenons pour Sacré. Au delà du symbole sacré c’est ne pas accepter que l’image de la femme soit soumise à de telles insultes », peut-on lire dans le texte initié par Tribune chrétienne.

En réponse, Jean-Loup Adénor, rédacteur en chef adjoint de Charlie Hebdo, a rédigé un billet provocateur, rappelant que le journal traite toutes les religions avec la même impertinence.

La Vierge “marrie”

Ajoutant à la controverse, deux associations catholiques, Marie de Nazareth et La Petite Voie, ont décidé de porter plainte contre Charlie Hebdo le 25 août. Dans leur communiqué, elles dénoncent une « haine gratuite » et un acte « ignoble et vulgaire ». La première, présidée par Olivier Bonnassies, se donne pour mission de promouvoir la paix entre les communautés en diffusant la connaissance de la figure de Marie. L'autre est éditrice du site Tribune chrétienne, un média fondé en 2022 par Philippe Marie, un catholique converti et engagé dans la défense de la foi catholique.

Et d'écrire dans ses colonnes : « Alors nous ne déboulerons pas avec des armes automatiques dans leur rédaction, mais la patience et l’indulgence ne doivent pas être confondues avec l’acceptation de l’inacceptable. La publication de ce dessin ne doit pas être ignorée, et elle ne peut pas être considérée comme une simple “impertinence” ou une “provocation”. C’est un acte de vulgarité et de mépris qui révèle une profonde absence de respect pour nous, les catholiques, et pour les valeurs que nous chérissons. »

Pour dénoncer fermement cette attaque contre la foi chrétienne, le média appelle à l'insurrection : « Plus aucun catholique ne doit adopter une attitude de complaisance, de réaction “faiblarde” voire de compréhension à l’égard de telles attaques… En effet, il y a des limites à la liberté d’expression, surtout lorsqu’elle est utilisée pour attaquer et blesser des millions de personnes. »

Et retour, Charlie partage quelques-uns des billets doux adressés à la rédaction : « Pour moi, vous risquez de déclencher un nouveau Bataclan, un nouvel attentat. Vous seriez pas responsable ? Qui vous donne carte blanche, j’aimerais bien le savoir, pour éditer vos horreurs ? À mon avis vous êtes des terroristes vous aussi !!! Vous n’êtes que des ordures ! Veuillez cher monsieur accepter mes salutations distinguées. Monsieur Caligaris »

« À l’attention du directeur de la publication de Charlie Hebdo, I... /Je m’insurge contre cette représentation de la Vierge Marie, qui rassemble les trois principaux monothéismes. I... /Pour que la liberté de la presse ne disparaisse pas, et que Charlie Hebdo puisse continuer d’exister, je vous demanderais de prendre vos responsabilités et de licencier les auteurs de caricatures qui dépassent toutes les limites de l’acceptable. Bien à vous. Henri J. »

Plainte : incitation à la haine ?

La plainte déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris vise Pierrick Juin, auteur de la caricature, et Laurent Sourisseau, directeur de publication de Charlie Hebdo, pour « incitation et provocation à la haine religieuse ». Les associations s'appuient sur l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, estimant que la caricature incite à la haine envers la communauté catholique.

Pour les plaignants, cette attaque contre une « figure féminine d’identification pour les chrétiens du monde entier » est inqualifiable. D’autant plus qu’elle est « injuriée de “salope”, “truie”, “traînée”, “putain” et “menteuse” », rapporte l’AFP qui a consulté la plainte. En France, si le blasphème n’est pas réprimé par la loi, les croyants, eux, sont protégés, et l’attaque d’une figure religieuse peut être perçue comme une offense à l’ensemble de la communauté religieuse concernée.

Droit à la caricature

Charlie Hebdo, déjà poursuivi pour diffamation par une école musulmane en décembre 2023, a été relaxé en appel en avril dernier, illustrant les débats récurrents autour des limites de la liberté d’expression dans le pays.

De son côté, L’Observatoire de la liberté de création apporte son entier soutien à l’hebdomadaire Charlie Hebdo. « En France, chacun a le droit de caricaturer les religions et le délit de blasphème n’existe pas. Ceux qui insultent le journal et ses journalistes sur les réseaux sociaux commettent, quant à eux, des délits », rappelle l’OLC.

Et dans une tentative de pédagogie, ajoute : « Ni eux ni les deux associations qui portent plainte ne semblent avoir compris que le dessin parle des catholiques étroits d’esprit et non de la Vierge. »

