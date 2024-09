Jalouses : entre deux sœurs, le doux fil de la haine  

Jun a toujours détesté sa sœur cadette Ran. Plus belle et plus charmante qu’elle, la petite Ran aux jolis cheveux blonds attire tous les regards et séduit immédiatement. Et avec une facilité déconcertante, elle s’empare de ce qui ne lui appartient pas. D’années en années, elle a tout volé à Jun : sa baguette magique de fée, son nouveau gilet mauve, ses boucles d’oreilles en diamant, et… l’homme qu’elle aimait.

Tensions sous un seul toit

Devenues adultes, elles avaient coupé les ponts. Jusqu’à se retrouver autour du cercueil de leur mère, après huit ans de silence. Après les funérailles, Jun décide de s’installer dans la maison familiale. Mais à peine ses cartons posés qu’une voix nasillarde résonne dans l’entrée : Ran aussi a bien l’intention d’occuper la maison, et elle est déjà là avec ses meubles et son mari, Ritsu.

Vivre à trois s’annonce un enfer. Cependant, cette fois, Jun refuse de plier. A partir de maintenant, elle ne laissera plus Ran la piétiner à sa guise. Bon gré mal gré, la colocation commence, et fait remonter le passé…

Récit construit autour du ressentiment et des non-dits, Jalouses se place sous le signe de la tension. Pourtant, la lecture n’est pas pesante, car l’animosité entre les personnages est élevée au rang d’art pour notre plus grand divertissement. Les conflits réprimés passent par dans les gestes de tout les jours, l'amertume remonte sous la forme de volutes de fumée qui s’enroulent autour des cases.

On attend avec impatience de voir laquelle des deux cédera la première...

Des femmes sublimes dans leurs regrets

Les lecteurs d'Entre nos mains reconnaîtront la plume iconoclaste de Battan. Son trait à l'influence occidentale laisse apercevoir sous la surface les tourments internes des personnages et sublime les émotions les plus intimes. Elle n’a pas son pareil pour dessiner des femmes qui font chavirer au premier regard. Son style de découpage est tout aussi unique, avec des dialogues qui voltigent d'une case à l'autre et l'accent mis sur les petits détails du visage qui confèrent l'émotion, la nostalgie, et bien sûr la jalousie, noire et brûlante.

Entre Jun, l’aînée froide, amère et sérieuse, Ran, la cadette pétillante mais venimeuse, et Ritsu, ex de la première et mari de la deuxième, complaisant mais à l’âme insondable, un triangle amoureux ne tarde pas à se dessiner. La jalousie mutuelle des deux sœurs vient se cristalliser autour de cet homme séduisant et mystérieux venu s’immiscer entre elles. Au fil des jours, la tension monte sous le toit de la maison familiale… Les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu’il y paraît, car Ran aussi cache sa part de souffrance.

Sublimation de l’antagonisme entre deux femmes, exploration des jalousies profondes entre deux sœurs à la personnalité opposée, Jalouses nous entraîne dans son piège à la fois sombre et tendre. Une lecture fascinante, difficile à classer, du Battan tout craché. La série est déjà terminée en cinq tomes au Japon.