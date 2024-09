L'avocat pénaliste Henri Leclerc est décédé

Henri Leclerc, l’un des avocats pénalistes les plus respectés et influents de France, est décédé le 1er septembre 2024 à l'âge de 90 ans. Sa carrière, qui s’est étendue sur plus de six décennies, a marqué l’histoire du droit français. Né en 1934, Henri Leclerc a débuté sa carrière en 1955, aux côtés d’Albert Naud, avant de devenir un pilier de la défense des droits humains en France. Il a été président de la Ligue des droits de l'homme de 1995 à 2000 et était encore président d'honneur de cette institution.

Tout au long de sa vie, il a plaidé pour des causes variées, allant de la défense des mineurs et paysans aux affaires de grande envergure comme celle de Dominique Strauss-Kahn ou encore la tragédie de Mont Saint-Odile.

Leclerc n'était pas seulement un avocat, mais aussi un militant engagé, particulièrement dans les luttes pour l'amélioration des conditions de détention et la défense des libertés fondamentales. Il a également été un défenseur acharné de la justice environnementale et des droits de la presse. En 1973, il a fondé son propre cabinet, SCP Henri Leclerc et Associés, qui est devenu une référence dans le monde juridique.

La communauté juridique française a salué en Henri Leclerc non seulement un brillant avocat, mais aussi un homme de valeurs, un « noble aîné » qui a su allier la rigueur du droit avec une profonde humanité.

Après soixante années de carrière, il dévoilait ses mémoires, retraçant plus de cinquante ans de combats judiciaires, politiques et éthiques, menés avec la passion d'un orateur et la rigueur d'un juriste. Il avait publié ainsi publié chez Pluriel, en février 2020, La parole et l'action - Itinéraire d'un avocat militant, ouvrage mêlant tendresse, humour et éloquence : il revenait sur des affaires qui continuent de captiver aujourd'hui, tout en réfléchissant au sens de son engagement et aux luttes à mener pour l'avenir.

De la guerre d'Algérie à Mai 68, en passant par l'abolition de la peine de mort, la défense des mineurs et des paysans, la question migratoire et le terrorisme, ce livre était également une fresque de l'histoire de la France d'après-guerre, narrée par un acteur engagé, souvent en première ligne.

Hommage de la Ligue des droits de l'Homme

Henri Leclerc, « Henri » pour les ligueuses et les ligueurs, nous a quittés et la LDH tout entière est en deuil, à la mesure de ce que fut l’homme, l’avocat, le défenseur acharné des droits et des libertés. A la mesure de ce que fut son investissement de citoyen, d’avocat, de militant, notre peine est immense.

La LDH saura dans les jours qui viennent rendre l’hommage que méritent ses combats, la pugnacité avec laquelle il les a menés, l’apport intellectuel formidable qui fut le sien, au sein de la direction nationale de la Ligue des droits de l’Homme et à sa présidence.

Président d’honneur de notre association, il avait, de façon constante et jusqu’au dernier moment, veillé à contribuer aux réflexions et aux engagements collectifs, à les enrichir de son souffle, obsédé qu’il était de transmettre les valeurs de ses combats.

Il en avait évoqué l’essence lors de son discours de clôture à l’occasion des 100 ans de la LDH, en 1998 : « Ils sont toujours là, nos vieux adversaires. Nous les connaissons bien. Ils s’appellent l’arbitraire qui menace les libertés, l’intolérance qui détruit la fraternité, le racisme qui nie l’égalité, l’individualisme qui tue le citoyen. Elle est toujours présente, la misère, cette insulte à la dignité. Et devant nous, dressés, tous les pouvoirs dont on abuse. »

Henri nous a quittés. Ses combats demeurent. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse et ses enfants, ainsi qu’à tous ses proches et amis.

Crédits photo : couverture du livre La parole et l'action - Itinéraire d'un avocat militant