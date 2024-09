Le Tour de France : une longue histoire qui s’écrit en livres

Le Tour de France, une épopée cycliste qui a débuté en 1903, est bien plus qu'une simple course. Il faut imaginer un pays entier transformé en un immense stade, où chaque village, chaque montagne, chaque route devient un théâtre de sueur, de passion et de gloire. Les premiers coureurs, des héros en culottes courtes et casquettes, pédalaient sur des vélos en acier, affrontant des chemins de terre et des conditions météorologiques impitoyables. Les journaux de l'époque racontaient leurs exploits avec une ferveur qui captivait les foules. Les noms des premiers champions, tels que Maurice Garin et Lucien Petit-Breton, résonnaient comme des légendes vivantes, incarnant l'esprit indomptable de cette nouvelle aventure sportive.

Au fil des décennies, le Tour de France a évolué, devenant un spectacle technologique et médiatique sans précédent. Les vélos en carbone, les équipes professionnelles et les stratégies sophistiquées ont remplacé les simples bicyclettes et les courses solitaires. Les montagnes mythiques, comme le Mont Ventoux et l'Alpe d'Huez, sont devenues des lieux de pèlerinage pour les amateurs de cyclisme. Les maillots jaunes, verts, à pois et blancs sont autant de symboles de victoire et de défi. Les duels épiques entre Eddy Merckx et Bernard Hinault, ou encore entre Lance Armstrong et Jan Ullrich, ont marqué l'histoire du Tour, chaque étape étant un chapitre palpitant d'un roman épique.

Le Tour de France, un événement à la portée mondiale

Aujourd'hui, le Tour de France est un événement mondial, suivi par des millions de spectateurs à travers le globe. Les coureurs, venant de tous les continents, incarnent la diversité et l'excellence du cyclisme moderne. Les caravanes publicitaires, les hélicoptères de télévision et les foules en délire sur les bords des routes créent une atmosphère unique, mélange de fête populaire et de compétition acharnée. Chaque année, le Tour de France continue d'écrire son histoire, offrant des moments de bravoure, de déception et de triomphe, et rappelant à tous que le vélo est bien plus qu'un simple moyen de transport : c'est une aventure humaine extraordinaire.

Si la compétition que constitue le Tour de France est devenue, au fil des années, une véritable institution, c'est que de nombreuses générations de spectateurs et de spectatrices se sont pris au jeu de la Grande boucle. Cela va de l'attention portée aux coureurs au parcours emprunté, en passant par la célèbre caravane du Tour. Certains s'adonnent à des paris autour de cette compétition, comme on peut le faire dans de nombreux autres sports. Mais, pour d'autres, c'est surtout l'amour du spectacle qui les pousse à suivre les coureurs. De nombreux livres ont été publiés notamment pour célébrer les 100 ans du Tour. Et les passionnés pourront choisir parmi les différents titres que nous avons sélectionnés.

Le tour de France et la France du tour (2019, Calmann-Lévy, 223 pages, 17 €)

Signé par la journaliste sportive Béatrice Houchard, qui a suivi aussi des campagnes présidentielles, cet ouvrage est une bonne base pour parfaire votre connaissance de l’histoire de la Grande boucle. Le 19 juillet 2019, le Tour de France a célébré les 100 ans du maillot jaune, un symbole imaginé par Henri Desgrange pour rendre le leader de la course reconnaissable au premier coup d'œil. La couleur jaune, choisie en référence au journal L'Auto, organisateur du Tour, rappelle également la lumière ensoleillée des journées estivales de juillet, renforçant ainsi son lien avec la compétition.

Au fil des décennies, les plus grands cyclistes, tels que Coppi, Bobet, Anquetil, Merckx, Hinault, LeMond, Indurain, et Armstrong (dont la renommée est depuis ternie), ont remporté à plusieurs reprises ce maillot légendaire. Pour certains, le maillot jaune n'a été qu'une brève conquête d'un jour, un instant de gloire dans une carrière. Raymond Poulidor, quant à lui, est devenu une figure emblématique en le poursuivant inlassablement, sans jamais réussir à le revêtir.

Le Tour de France, bien plus qu'une simple course, s'inscrit profondément dans l'histoire, se déroulant souvent en parallèle d'événements mondiaux marquants. Des moments comme la signature du Traité de Versailles, la fin de la guerre d’Indochine, ou encore l’alunissage de 1969, coïncidant avec la première victoire d'Eddy Merckx, montrent à quel point cette course est imbriquée dans le contexte politique et historique. Malgré l'absence de victoire française depuis Bernard Hinault en 1985, le Tour reste un pilier du patrimoine sportif français, avec le maillot jaune comme emblème incontesté.

Tour de France, théâtre des hommes - Exploits, drames & légendes (386 pages, Mareuil Editions, 2023, 21 €)

Voilà un ouvrage signé par un passionné à destination des passionnés. En effet, Jean-Paul Ollivier, qui a débuté en tant que reporter au sein de l’ORTF, a ensuite longuement travaillé pour France 2, même du temps où c’était encore Antenne 2. Il partage avec nous dans ce livre sa connaissance fine de la Grande boucle et des coureurs qui se sont illustrés au fil des éditions.

On passe de l’anecdote à la légende d’une page à l’autre et le résultat est plutôt réussi et captivant pour les amateurs de cyclisme professionnel. L’auteur nous offre une petite histoire pour chacune des différentes éditions du Tour de France. A lire cet ouvrage, on comprend d’autant mieux la fascination que peut produire cette compétition. Il faut dire que si des hommes se sont particulièrement illustrés sur la route, d’autres ont perdu toutes leurs illusions, et parfois ont vécu des drames très retentissants.

Légendes du Tour de France - 180 histoires pour revivre les plus grandes heures du tour (Editions Grund, 248 pages, 2020, 29.95 €)

Difficile de parler du Tour de France sans évoquer Gérard Holtz, dont le nom reste immanquablement associé à cette épreuve sportive. Les histoires rapportées dans cet ouvrage sont particulièrement croustillantes. On rit d’apprendre que sur une édition très chaude les coureurs du peloton ont décidé d’aller se baigner dans la Méditerranée, histoire de faire face efficacement à la canicule ! Mais, au-delà de l’anecdotique, ce livre nous plonge dans l’ambiance si singulière de cet événement sportif.

Si certains coureurs ont connu la gloire grâce à la Grande boucle, d’autres ont fortement chuté, perdant ensuite tout espoir de victoire. On est conduit aussi à apprendre quelques petites combines entre amis qui ont permis à quelques coureurs de bien s’en sortir, tout en jouant avec les règles. Si vous trouvez les dernières éditions un peu ternes, cet ouvrage vous ravira, en retrouvant la liberté qui a pu être celle du Tour lors de certaines éditions. Peut-être que cela continuera d'inspirer quelques poètes.

Le Poulidor (2015, 142 pages, Mareuil Edition, 30 €)

Raymond Poulidor, surnommé « Poupou » par ses fans, est une figure emblématique du cyclisme français, un homme dont le nom est synonyme de persévérance et de courage. Né en 1936 dans le Limousin, Poulidor a marqué l'histoire du Tour de France par sa capacité à se relever après chaque défaite, à toujours revenir plus fort. Sa rivalité légendaire avec Jacques Anquetil a captivé les foules pendant des années. Poulidor, avec son sourire chaleureux et son humilité, incarnait l'esprit du cyclisme populaire, celui des gens ordinaires qui se battent contre vents et marées. Ses attaques audacieuses et son style de course offensif lui ont valu l'admiration de millions de fans, même s'il n'a jamais porté le maillot jaune.

Poulidor n'a peut-être jamais remporté le Tour de France, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux : l'amour et le respect du public. Ses exploits, comme sa victoire dans le Tour d'Espagne en 1964 ou ses nombreux podiums sur les grandes courses, ont cimenté sa place dans le panthéon du cyclisme. Chaque fois qu'il montait sur le podium, les acclamations de la foule étaient un hommage à son esprit indomptable. Poulidor n'était pas seulement un coureur ; il était un symbole de résilience et de détermination. Sa carrière, qui s'est étendue sur près de deux décennies, a laissé une empreinte indélébile sur le cyclisme français et mondial. "Poupou" restera à jamais dans les mémoires comme un héros du vélo, un homme qui a su transformer chaque défaite en une nouvelle raison de se battre.

Dans cet ouvrage, Raymond Poulidor se confie à l’un de ses meilleurs amis, Jean-Paul Brouchon. Cela donne un échange intimiste qui dévoile toute la personnalité de celui qu’on prénommait « Poupou ». Très joliment illustré, ce livre revient sur la trajectoire de celui qui s’est éteint en 2019, avec des extraits d’articles, des témoignages et des photos tirées de la collection personnelle du coureur.

Crédits illustration Pexels CC 0