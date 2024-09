Le manuel essentiel de la parentalité moderne

La parentalité, avec ses défis et ses récompenses, implique un équilibre délicat entre amour, sacrifice personnel, et éducation des enfants, tout en façonnant activement l'avenir.

Publié pour la première fois aux États-Unis en 1978 et traduit en français deux ans plus tard, Nos enfants, nous-mêmes aborde des thèmes variés allant de la naissance à l'adolescence, y compris la procréation médicalement assistée, la coparentalité et les violences envers les enfants.

Le guide offre des perspectives et des outils pratiques basés sur les témoignages de nombreux parents et éducateurs. Cette nouvelle édition est l’œuvre d'un collectif renouvelé composé de Lucie Beguin, Perrine Benoist, Violaine Dutrop, Anaïs Le Brun-Berry, Laetitia Latapy, Héloïse Simon et Goundo Diawara, avec la contribution de Fatimata Diagana.

Les éditions Hors d'Atteinte nous en offrent les premières pages en avant-première :

