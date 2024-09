Chris Irwin, ou l'art du dressage des chevaux

« Je ne sais pas ce qui m’arrive. Moi qui suis habituellement intellectuelle, stratégique, analytique, là, je me sens transportée de désir pour ce parfait inconnu. » - On ne retrouve pas tous les jours un ouvrage de personnalité politique pour autre chose qu'un déballage de son auguste pensée. Et de ses solutions miraculeuses pour la France. Et une fiction de Marlène Schiappa, qui plus est, ça intrigue.