Rentrée de La Grande Librairie : “Se sentir chez soi, à quoi ça tient ?

Dans Frapper l’épopée (Flammarion), Alice Zeniter (Goncourt des lycéens en 2017 pour L’art de perdre (Flammarion)) raconte le parcours d’une jeune enseignante qui, après avoir vécu en métropole et à la suite d’une rupture amoureuse, revient à Nouméa, sa ville natale, en Nouvelle Calédonie.

Une plongée érudite, sensorielle et polyphonique dans l’histoire d’un territoire et dans celle des différentes populations qui le peuplent. Un portrait au présent d’un archipel divisé, hanté par les fantômes de la colonisation et qui aspire à se réinventer. Une plume qui embrasse l’identité d’un lieu dans toute sa complexité…

Saisir la complexité d’un lieu, c’est le défi littéraire que relève Jérôme Ferrari ! Depuis son premier roman, Aleph Zéro (Albiana/Actes Sud) en passant par Le sermon sur la chute de Rome (Actes Sud, prix Goncourt 2012) ou encore À son image, il sonde la richesse et les paradoxes de la Corse, matrice de son imaginaire !

Dans Nord Sentinelle (Actes Sud), le meurtre d’un étudiant parisien est le point de départ d’une réflexion acérée sur les dérives du tourisme de masse et la bêtise humaine. Un roman aussi drôle que fulgurant, aux accents parfois tragiques - analyse au vitriol d’une société décadente autant que célébration d’un territoire et de paysages adorés.

Et tant qu’à parler de paysages, on quittera les rives ensoleillées de la Méditerranée pour la grisaille des côtes normandes ! C’est au Havre, ville où elle a grandi et qui constitue le décor de nombre de ses fictions, que Maylis de Kerangal nous invite à faire escale.

Avec Jour de ressac (Verticales) elle signe son livre le plus personnel et nous entraîne dans une odyssée intime aux allures de polar où elle feuillette la mémoire de son héroïne ainsi que celle d’une ville anéantie durant la Seconde Guerre mondiale. Atmosphère fantomatique, phrases océaniques, décors cinématographiques – une réussite !

Et si on changeait de décor, justement ? Cap sur le Venezuela dont Miguel Bonnefoy explore la passionnante épopée à travers les destins exceptionnels d’une lignée de visionnaires inspirée de son histoire familiale. Le rêve du jaguar (Rivages) est son cinquième roman - un texte foisonnant, romanesque et solaire où s’entremêlent le mythe et la réalité. Mais aussi une échappée belle ô combien salutaire dans cette rentrée…

On terminera ce tour du monde avec un premier roman éblouissant, Amiante (La Peuplade) de Sébastien Dulude, qui nous propulse à Thetford Mines, ville phare de l’industrie de l’amiante québécoise, où il a passé son enfance dans les années 1980. Une magnifique histoire d’amitié entre deux garçons, au seuil de l’adolescence, sur fond de violence sociale. Chronique envoûtante de la fin du temps de l’innocence, mais aussi de la fin d’une époque. À découvrir absolument !

Connaissez-vous Roscoff et son estran balayé par les embruns ? Ce petit port du Finistère vient enfin de retrouver une librairie : "Le Chant de la Marée" ! Ouverte il y a deux mois par Lancelot Roumier et Xavier Berthomieux, elle fait déjà le bonheur des lecteurs !

Enfin, trois enseignants de région parisienne nous parleront, depuis la Bibliothèque Nationale de France, du retour de notre grand concours de lecture à voix haute, ouvert à tous les collégiens et lycéens de France, mais aussi aux établissements français à l’étranger, et dont cette nouvelle saison de La Grande Librairie marque la sixième édition !

Un extrait de leurs ouvrages est proposé en fin d'article. Et pour retrouver ces autrices et auteurs, rendez-vous ce mercredi 4 septembre, à 21h, sur France 5. Et en attendant, voici les meilleurs moments de la 16e saison :

Crédits photo : Alice Zeniter © Lynn S.K/Flammarion