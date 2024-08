Benjamin Stora raconte l'immigration algérienne en France

Le 15 octobre 1983, à Marseille, 32 personnes entament la « marche des beurs ». À Paris, le 3 décembre, leur nombre atteint les 100.000. Parmi eux, Farid, Samia et Rachid se lient d’une amitié qui perdurera toute leur vie. Le récit croisé de la trajectoire de leurs parents et de leur histoire personnelle constitue le parcours de l'immigration algérienne en France.

Les Algériens, majoritairement originaires de Kabylie, sont plus de 100.000 à s’établir dans les grandes régions industrielles de France, des années 1920 jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cette première vague migratoire, composée exclusivement d'hommes, passe sans transition d'une vie rurale à une existence ouvrière.

Dans les baraquements du bassin minier du Nord, les usines de Vénissieux, ou les cafés-hôtels des banlieues parisiennes et marseillaises, une vie sociale, culturelle et politique intense se développe, mais sous la surveillance étroite des autorités et le regard souvent méfiant et hostile des Français à l'égard des « indigènes musulmans ». Ces hommes, engagés dans la lutte ouvrière, participent aussi activement à la lutte pour l'indépendance de leur pays, l'Algérie, où ils projettent leur avenir.

Avec le déclenchement de la guerre d'Algérie, la communauté est déchirée par les violences policières et les règlements de comptes sanglants entre différents mouvements nationalistes. Simultanément, l'immigration familiale commence et l'exil s'enracine progressivement.

Élevés dans l'idée du retour au pays, les enfants de cette immigration finissent par revendiquer leur appartenance à la France, exprimant à la fois les souffrances et les humiliations vécues par leurs pères, ainsi que l'injustice qu'ils subissent eux-mêmes. En renouant les fils de l’histoire et de la mémoire, une nouvelle destinée semble possible.

Les éditions La Découverte nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né à Constantine en 1950, Benjamin Stora est un historien et professeur des universités. Il est l’auteur d’environ quarante ouvrages, parmi lesquels Ils venaient d’Algérie (Fayard ; rééd. Pluriel, 2009) et Immigrances. L’immigration en France au XXe siècle (dir., avec Émile Temime, Hachette Littératures, 2007).

Nicolas Le Scanff, né à Paris en 1954, rejoint un atelier de bande dessinée à l’École nationale des beaux-arts en 1972, puis entame une carrière d'illustrateur. Après avoir travaillé comme graphiste et directeur artistique, il revient à sa passion première pour la bande dessinée.

