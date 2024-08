Emil Ferris, invitée d'honneur d'Utopiales 2024 en parfaite Harmonie

« L’harmonie, c’est la conciliation des contraires, et non l’écrasement des différences. »

— Jean Cocteau

Sous le thème Harmonie, environ 250 intervenant·es se pencheront sur les diverses dimensions de ce concept, cherchant à déterminer si cet ensemble fonctionnant en harmonie peut être interprété comme synonyme de Paix ou d’Équilibre.

Ils exploreront également les Cycles et les Dissonances qui surgissent inévitablement, qu’elles soient cognitives, éthiques ou générationnelles. La question centrale sera de savoir si nos sociétés peuvent réellement s'accorder sur une harmonie désirable pour toutes et tous.

Quelques têtes d’affiche

Le festival accueillera des auteur·ices de renom comme l’Américain John Scalzi, récompensé par le Prix Hugo pour son roman Redshirts, Alain Damasio, et Catherine Dufour ; des illustrateur·rices réputé·es tels que Marion Montaigne, autrice de Dans la combi de Thomas Pesquet, et l’Américaine Emil Ferris, autrice du best-seller mondial Moi, ce que j’aime, c’est les monstres.

Mais aussi des scientifiques tels que l'astrophysicien David Elbaz, qui étudie l’origine de la lumière des étoiles et des galaxies, et Audrey Dussutour, experte en comportement des fourmis et des blobs ; des artistes comme Aleksi Briclot, célèbre pour ses créations pour le jeu Magic: The Gathering, et Ram V, auteur de bandes dessinées. D’autres spécialistes, dont le youtubeur Alt 236, viendront également enrichir ces réflexions.

Chaque année, le festival fait dialoguer littérature, recherche scientifique, cinéma, bande dessinée, arts visuels, jeux de rôle, jeux vidéo et mangas, permettant ainsi d’aborder une multitude de réflexions sur les enjeux sociétaux de notre passé, présent et avenir.

Utopiales 2023. Utopiales.

Emil Ferris, invitée d’honneur

Emil Ferris est née en 1962 à Chicago. En 2017, elle publie Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, un récit entièrement dessiné au stylo-bille. Cette bande dessinée, publiée en France chez Monsieur Toussaint Louverture, a remporté le Fauve d’or au Festival d’Angoulême. Le tome 2 sera présenté en avant-première aux Utopiales.

Tout a commencé avec les couvertures Hetzel des romans de Jules Verne. Ce sont elles qui ont déclenché mon inspiration pour cette affiche. Puis, j’ai repris l’esthétique psychédélique des années 60 / 70, comme celles de Spielgelman ou de Crumb. Enfin, au travers du prisme de l’enfant qui rêve - l’enfant que tout amateur de science- fiction est au fond de lui - j’ai souhaité nous jeter un sort de PAIX et montrer le triomphe de la Terre après le mal que nous lui avons fait. Je l’ai faite ressembler à un treillis de jardin flottant dans le ciel nocturne galactique du 2001 de Kubrick. Mon stylo-bille aime les Utopiales ! - Emil Ferris

Le 12 septembre à 17 h marquera l'ouverture de la billetterie. Le 10 octobre à 11h, une conférence de presse se tiendra au Café de La Cité, au cours de laquelle sera annoncé le lauréat du Prix Utopiales 2024.

Pour plus de détails sur le festival, en attendant la grille des programmes, c'est ci-dessous :

Crédits photo : Emil Ferris (Utopiales)