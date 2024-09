Résilience en bulles : Histoires de vie, humour et guérison

Initiée par Pauline Pesme et Maël Nonet, Résilience use de l’humour pour aborder des thématiques sombres et profondes. À l’origine, une histoire de vie : celle de Maël Nonet, plus jeune, fraichement débarqué dans la capitale.

« Je suis allé au cinéma un dimanche soir et, en rentrant, deux personnes me sont tombées dessus et m‘ont braqué dans la rue. J’ai passé ensuite une partie de cette nuit-là au fond d’une cave, où attendait un troisième agresseur. J’y ai subi deux longues heures de sévices, où chaque seconde dure une minute et chaque minute dure une heure », raconte-t-il dans un communiqué.

Et c’est grâce au rire que l’éditeur a repris goût à la vie : une émotion souvent provoquée par les bandes dessinées. Un constat partagé par Pauline Pesme, co-éditrice, longtemps handicapée par le port d’un corset dû à une scoliose importante, et une vie marquée par « des agressions physiques et sexuelles à différents degrés de gravité ».

« Lire des témoignages racontés en BD ou dans des romans m’a permis de comprendre que je n’étais pas seule avec mes questions et mes traumatismes », confie l’éditrice. Ce fut pour elle un déclic décisif, une révélation : la guérison était envisageable, portée par la puissance de la dérision et ce léger décalage que seul l’humour peut offrir, permettant ainsi de porter un nouveau regard sur sa propre histoire et de changer de perspective.

Violence brute, ou indicible

Alors, quand l’opportunité s’est présentée, Résilience s’est imposé comme le mot parfait pour nommer cette collection de bandes dessinées. Et pour l’inaugurer, le duo d’éditeurs a choisi de publier simultanément deux ouvrages, le 13 septembre 2024.

La couverture du premier, Ma zone d’inconfort, d’Eldiablo, donne le ton : l’histoire sera violente et haute en couleur.

Quand Eldiablo est arrivé de France avec sa famille au Québec (expérience racontée dans Wesh Caribou, publié en 2018 aux éditions Rouquemoute), on lui a dit que dans les rues de Montréal, il avait plus de chances de croiser un orignal que d’être victime d’une agression. Depuis, Eldiablo n’a pas encore croisé d’orignal. En revanche, parce qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment et qu’il s’est retrouvé sur le chemin d’un individu dérangé et violent, il a vécu une infernale descente aux enfers. Ma zone d’inconfort aborde le sujet du stress post-traumatique, avec humour et sincérité. Entre séjours à l’hôpital et un quotidien qui a volé en éclats, suite à une mâchoire fracturée, Eldiablo raconte l’agression qu’il a subie, les longs mois de souffrance qui ont suivi et les précieux soutiens qui lui ont permis de tenir bon. Un dossier thématique sur la résilience et les conséquences post-traumatiques d’une agression clôt l’album. – Résumé de l’éditeur de Ma zone d’inconfort

Sept ans et neuf mois, de Coline Veith, narre une violence d’un autre genre : celle d’une grossesse qui n’arrive jamais.