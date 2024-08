Il entre en librairie et achète d'un coup pour 10 000 € de livres 

La Grande Libreria Internazionale Hoepli est l'une des plus impressionnantes librairies d'Italie et d'Europe. Fondée en 1970 par Ulrico Hoepli, un Suisse naturalisé italien, elle compléta en 1871 son activité avec une structure éditoriale, toujours active.

Aujourd’hui l’établissement propose plus de 100.000 références, dont près de 20 % en langues étrangères – répartis à travers cinq étages d’exposition. Plus 40 libraires spécialisés dans tous les domaines y sont employés.

Et depuis 2005, une version en ligne prolonge la commercialisation, avec plus de 500.000 titres à la disposition des utilisateurs. Mais dans le commerce, une seule règle : l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement.

“Je le raconterai à mes petits-enfants”

C’est ainsi que Via Ulrico Hoepli, 5, à Milan, l’extraordinaire s’est produit : « Je représente la cinquième génération d'une entreprise familiale et je ne me souviens pas d'un épisode aussi exceptionnel dans les histoires de mes grands-parents ou arrière-grands-parents. Maintenant, je le raconterai à mes enfants et à mes petits-enfants », assure Ulrico Hoepli, dernier descendant du fondateur au Corirere della sera.

Et de raconter qu'un client a dévalisé la librairie, emportant plus de 200 volumes sur l'histoire de l'art et la photographie, essais sur l'actualité et l'histoire, en italien et en anglais. Une emplette estimée à quelque 10.000 euros. De fait, ce lecteur passionné (ou frappé par une insolation en regard de la chaleur qui sévissait alors à Naples), a emporté avec lui la totalité de la vitrine, soit un espace de cinq mètres de long sur trois mètres de haut.

« Une vente exceptionnelle. J'ai été étonné (…) », déclare Hoepli, dont le mystérieux client a préféré garder l'anonymat.

« Toutes les librairies d’Italie sont belles, mais il y en est une vraiment très spéciale : Hoepli, qui parvient même à vendre la totalité de la vitrine de 5 mètres à un seul client : plus de 200 livres d’art et de non-fiction, un miracle en août ? Ou est-ce du fait de libraires experts et de nombreux livres merveilleux ? »

“Désolé, nous avons tout écoulé”

Manuela Stefanelli, directrice de la librairie, raconte également comment cette vente hors du commun s’est déroulée : « Nous avons commencé à vider la vitrine en rangeant d’abord les livres dans des paniers, puis dans des sacs en tissu. Nous avons également demandé au client s’il préférait les mettre dans des boîtes en carton, plus faciles à transporter, mais il a décliné l’offre ».

Le vidage de la vitrine a duré environ une heure, et le client est rentré chez lui en taxi : « Il a peut-être déménagé récemment à Milan, il m’a juste dit qu’on l’avait orienté vers notre librairie pour acheter des livres. Je serais curieux de mieux le connaître, il m’a semblé être une personne très intéressante », ajoute Matteo Hoepli.

Une fois la vente terminée, un panneau indiquant « Tous les livres exposés ont été vendus... vitrine en cours » a été apposé pour justifier de ce vide. Parmi les ouvrages emportés, de beaux livres publiés par Taschen, Skira et Franco Maria Ricci, précise-t-elle.

« Une vente exceptionnelle. J'ai été étonné et trouvé génial l'idée que quelqu'un puisse considérer une vitrine si belle qu'il veuille l'acheter dans son intégralité. En plus, on parle d’un espace de 5 mètres de long sur 3 de haut », poursuit Ulrico Hoepli. « Cet épisode nous a appris qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. »

D’autant que l’acheteur a payé, sans demander de remise…

Crédits photo : Hoepli