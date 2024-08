Calmann-Lévy relance Diaspora, sa collection dédiée à l’Histoire juive

Fondée par Roger Errera en 1971, la collection Diaspora des éditions Calmann-Lévy s’est faite le foyer de nombreux textes, aujourd'hui de référence : Vichy et les Juifs de Marrus et Paxton, Sur l’antisémitisme de Hannah Arendt, Le Messianisme juif de Gershom Scholem, l’Histoire du sionisme de Walter Laqueur, Seul, comme Franz Kafka de Marthe Robert...

De 1971 à 2003, Diaspora a enrichi son catalogue de 32 titres, tous retraçant l’histoire et la culture du monde juif. « Elle fut pour des générations de lecteurs une bibliothèque idéale », racontent fièrement les éditions Calmann-Lévy dans un communiqué. Avant de poursuivre : « Le monde dans lequel est né Diaspora a profondément changé », tout en faisant référence aux évènements du 7 octobre. « L’ère des témoins touche à sa fin et la mémoire de la Shoah semble plus fragile que jamais. »

Emmanuel Levine, directeur de la collection

Profondément convaincues que « l’antisémitisme reparaît et se transforme » partout dans le monde, les éditions Calmann-Lévy relancent la collection pour « réexaminer d’anciennes questions, comme le sionisme, l’assimilation ou l’orthodoxie religieuse », sous le prisme de sujets contemporains, parmi lesquels figurent « le féminisme, la crise écologique ou le malaise identitaire », détaillent-ils.

Emmanuel Levine, normalien, agrégé et docteur en philosophie, en reprend la main. Toutes les sciences humaines y seront représentées autour de cinq grands axes : la philosophie juive, l’histoire des juifs de France et de l’étranger, l’histoire et les théories de l’antisémitisme, Israël et le sionisme, des biographies intellectuelles de grandes figures juives. Diaspora entend ainsi renouveler le contenu théorique et en actualiser les questions.

Deux premiers titres en 2024

Denis Charbit inaugurera ce nouveau catalogue, avec son ouvrage Israël, l’impossible État normal, à retrouver dès le 18 septembre 2024 en librairie.

Ce livre interroge les racines de la crise généralisée en Israël et ausculte les impasses dans lesquelles le pays s’est fourvoyé afin de comprendre comment en est-on arrivés à la paix impossible avec les Palestiniens, à un projet d’expansion territoriale qui soumet l’intérêt général à son diktat, mais aussi à la dérive nationaliste de la droite et la disparition de la gauche, à une lutte entre laïcs et orthodoxes, au retour de la question juive et de la question antisémite. Vaste examen qui requiert de reprendre l’histoire d’Israël en pointant l’écart croissant entre quête de normalité et exigence d’être une lumière pour les nations. Territoire sans frontières, nation sans citoyens, démocratie sans constitution, armée trop présente et religion trop influente, qu’est-ce qu’Israël et que devrait-il être ? Cet essai nous invite à plonger dans ces contradictions, non sans offrir pour chacune d’entre elles des issues de secours débouchant toutes sur la nécessité d’une refondation. – Résumé de l’éditeur d’Israël, l’impossible État normal

Un deuxième titre paraîtra le 23 octobre 2024, intitulé Mythes juifs - L’oubli du sacré, de David Haziza, docteur de l’Université Columbia de New York. Il reviendra sur les mythes fondateurs du judaïsme : « la révélation et l’élection, l’unicité et la bonté divine, l’opposition au paganisme et à l’idolâtrie, et le mythe juif par excellence qu’est le messianisme ».

Crédits image : Calmann-Lévy