Scrineo, “des univers où le passé dialogue avec le présent

Nous poursuivons ce cycle inédit de textes en proposant aujourd'hui celui de Florent Grandin, fondateur des éditions Le Père Fouettard. Il présente à son tour les éditions Scrinéo.

Sans surprises,

...c’est lors d’un salon du livre que j’ai fait la rencontre de l’équipe Scrinéo. Avant même de découvrir leurs ouvrages, j’ai été frappé par leur passion, leur ouverture d’esprit, leur sincérité. Ce n’est qu’après cette rencontre humaine que je me suis plongé dans leurs publications, et quelle découverte !

Une des richesses de la maison, c’est de compter en son sein des personnes de milieux, d’âges, de parcours différents. Papoter avec elleux, c’est être sûr de non seulement bien se marrer, mais en plus d’apprendre des trucs ! Si je connais bien Lucie, Léo à la com aux côtés de Delphine, Floria pour l’éditorial, je n’ai jamais croisé le fondateur Jean-Paul Arif.

Mais je constate qu’il a su créer une maison qui se démarque dans le paysage éditorial jeunesse par une approche novatrice et inclusive. Cette démarche enrichit non seulement le savoir des jeunes lecteurs, mais elle stimule aussi leur imaginaire d’une manière profonde et durable.

Je suis toujours curieux de voir et de lire les publications « des autres », mais il est rare que quand je regarde ce que font les autres maisons d’édition je me dise « houlala, j’aurais aimé le publier ça ». Et bien c’est pourtant ce qui s’est passé avec la collection mytho. C’est la mythologie vue par les monstres et moi qui ai toujours un penchant pour les freaks, je ne pouvais qu’être tenté.

Dans Méduse, on retrouve cette femme à la chevelure de serpents, prise dans un combat qui traverse les âges pour résonner dans notre présent : on y parle du sexisme, du patriarcat, de la jalousie, du paraître, de consentement… Cette collection est bien plus qu’une simple réécriture de légendes anciennes, ou une parodie facile des archétypes grecs.

Chaque livre est une porte ouverte vers des univers où le passé dialogue avec le présent et c’est se sert de notre patrimoine pour faire pétiller notre imaginaire et ça, ça me semble bien-être à l’image de la maison.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

