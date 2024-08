Strasbourg, Capitale mondiale de la rentrée littéraire

Strasculture

Événement annuel incontournable de la scène culturelle strasbourgeoise, Strasculture inaugure cette année la rentrée littéraire et culturelle de Strasbourg Capitale mondiale du livre. Le 7 septembre, la Place du Château sera animée toute la journée par près de 100 structures culturelles et artistiques, qui viendront présenter leurs programmes, échanger avec les habitants et habitantes de Strasbourg, et les aider à planifier leurs sorties et activités culturelles pour l’année à venir.

Pour cette édition spéciale, Strasculture adopte les couleurs de Lire notre monde en proposant une riche programmation centrée sur le livre et la lecture. Des spectacles et ateliers se succéderont tout au long de la journée. À 15h, un grand bookcrossing, ou lâcher de livres, sera organisé, offrant au public l’occasion de participer à cet événement ludique. Les participants pourront également contribuer à une "Fresque du livre", une activité qui permettra d’en apprendre davantage sur le parcours d’un document.

Les médiathèques, y compris le Bibliobus, seront pleinement impliquées, offrant une opportunité de découvrir leur programmation culturelle, les services disponibles, et les offres d'abonnement. Il sera également possible d’emprunter des documents sur place.

L’après-midi, un espace de lecture cosy accueillera les enfants pour des moments de lecture et d’écoute d’histoires racontées par les bibliothécaires. Un espace dédié aux jeux de société sera également disponible, permettant de partager des parties en famille ou entre amis.

Le 5e Lieu ouvrira ses portes aux associations de pratiques artistiques en amateur, offrant au public l’occasion de les rencontrer, de s’essayer à diverses pratiques artistiques, et d’assister à des spectacles tout au long de la journée.

De plus, les quatre Musées de la Ville de Strasbourg situés autour de la Place du Château (Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée des Beaux-Arts, Musée des Arts décoratifs, Musée Archéologique) seront accessibles gratuitement de 10h à 18h.

Lieu et horaires : Place du Château et ses environs, de 10h à 19h.

Les Bibliothèques idéales

Portées par l'association Relatio, les Bibliothèques idéales, événement littéraire phare de la rentrée culturelle à Strasbourg, se dérouleront du 18 au 29 septembre.

Au programme, plus de 70 rencontres, débats, lectures, et spectacles, plus que jamais au cœur de l’actualité et à l’écoute du monde, avec comme thème de cette édition : l’Admiration. Les rencontres avec des écrivains de renom et une programmation dédiée aux sujets de société attirent un public fervent de plus en plus large, notamment dans le grand hémicycle du Parlement européen ou encore dans la salle de l’Aubette, les médiathèques et bien sûr dans les librairies.

À l’affiche : Gaël Faye, Salomé Saqué, Pierre Rosanvallon, Nicolas Mathieu, Alain Damasio, Augustin Trapenard, Agnès Jaoui, Kamel Daoud, Christophe André, Amélie Nothomb, Leïla Slimani, Arthur Teboul, Yasmina Khadra, Judith Godrèche, et bien d’autres encore.

Grande nouveauté des Bibliothèques idéales 2024, le lien avec les ambassadeurs Lire notre monde, 60 citoyen·nes engagés dans le programme Strasbourg Capitale mondiale du livre.

Les médiathèques sont également comme chaque année pleinement engagées dans Les Bibliothèques idéales, avec une programmation concoctée spécialement par les bibliothécaires. Place aux expériences littéraires, pour tous les goûts : lectures, tables rondes, jeux, ateliers d’écritures ou encore soirée dancefloor… et surtout des rencontres de personnalités littéraires talentueuses et inspirantes pour repenser le monde et son rapport au livre :

Les principales rencontres dans les médiathèques :

19 septembre à 18h : rencontre avec Augustin Trapenard à la Médiathèque Neuhof

20, 21, 22 septembre : Lectures à voix haute par les bibliothécaires dans les stations de tram, au café de l’Aubette, au Bibliobus et au Parlement européen.

20 septembre à 18h : rencontre avec Mélissa Da Costa à la Médiathèque André Malraux

21 et 28 septembre à 10h : simultanées d’écritures dans 12 médiathèques du réseau

21 septembre à 16h : lecture musicale du roman Nous traverserons des orages d’Anne-Laure Bondoux à la Médiathèque Olympe de Gouges

21 septembre à 19h : bal littéraire à la Médiathèque André Malraux, avec les auteurs Léa Wiazemsky, Olivier Liron et Alexandra Koszelyk, suivi à 21h d’un spectacle-concert Le Petit Prince sur le parvis de la médiathèque

25 septembre à 17h : quizz sur l’amour en littérature et au cinéma puis rencontre avec les autrices et scénaristes Marianne Levy et Murielle Magellan sur la thématique “écrire l’amour, du livre à l’écran”, à la médiathèque Frida Kahlo

26 septembre à 17h : rencontre-lecture et dégustation de thé avec Ryoko Sekiguchi à la médiathèque André Malraux

27 septembre à 16h : Fête de l’imaginaire à la médiathèque Neudorf : jeu de rôle, quiz et rencontre avec Adrien Thomas, auteur de romans fantasy

Tout le programme des Bibliothèques idéales : biblideales.fr

Le Festival ceinture verte

Du 20 au 27 septembre, le Festival ceinture verte, explore les liens entre art, nature, écologie, botanique, musique, imagination et le livre.

Dans le cadre des Jardins de Lecture, en écho à Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024, des balades contées seront proposées au parc du Heyritz, accompagnées de lectures faites par Greenpeace Strasbourg et Océane Roma de la Cie Sacrées Histoires le dimanche 22 septembre de 10h à 16h30.

Des éléments de l'installation artistique immersive et performative « Pages Blanches », dédiée à l'univers du livre et ayant animé la Place du Château tout l’été, seront réintégrés dans le cadre de ce festival, afin d’inviter à lire, écrire, dessiner et rêver !

Tout le programme et plus d’informations sur : strasbourg.eu/ceinture-verte-strasbourg

Une rentrée littéraire intense, avec d’autres grands temps forts :

Foire européenne : éditeurs et éditrices regroupés sous le label made in Alsace

Ce sera une première à la Foire Européenne, des auteur·trices et illustrateur·trices seront présent·es dans la galerie vitrée du Hall Rhin du Palais de la Musique et des Congrès pour rencontrer les visiteurs et visiteuses. Du 6 au 15 septembre, les exposant·es vont se succéder pour faire découvrir leurs œuvres, dédicacer leurs livres, présenter leurs nouveautés...

Le patrimoine à l’honneur

Du 21 septembre au 30 novembre à la Médiathèque André Malraux, l’exposition « 2024, L’Odyssée du Patrimoine : dans les coulisses de la bibliothèque » invite le grand public à voyager à la découverte de l’histoire riche et mouvementée du fonds patrimonial de la ville de Strasbourg.

Les Journées Européennes du Patrimoine à Strasbourg

Durant les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) les 21 et 22 septembre, de multiples animations enrichiront l’exposition avec, notamment, une rencontre et des ateliers menés par les illustratrices strasbourgeoises Ariane Pinel et Saba Niknam.

Programme détaillé : mediatheques.strasbourg.eu

La DRAC organise également un jeu parcours à travers l’Eurométropole de Strasbourg avec une halte recommandée à la Médiathèque Frida Kahlo. Des informations supplémentaires sur les JEP seront bientôt disponibles.

Exposition « De l’Alsace au monde » à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Du 21 septembre 2024 au 19 janvier 2025, cette exposition rend hommage aux Archives de la Planète, une initiative précurseur des missions actuelles de l'UNESCO. Elle met en avant le projet d'Albert Kahn et Jean Brunhes.

Détails : bnu.fr/fr

Lecture des « Étapes de Gutenberg »

Le 22 septembre, une lecture de Les étapes de Gutenberg par Louis Leriche sera réalisée par des comédiens amateurs et des ambassadrices du programme Lire notre monde, dirigée par Pauline Leurent en partenariat avec le TAPS. Ce texte narre le séjour de Johannes Gutenberg à Strasbourg et la protection de son invention, l'imprimerie.

Plus d'informations : taps.strasbourg.eu/lecture-les-etapes-de-gutenberg

Festival D'une langue vers l'autre

La cinquième édition de ce festival se tiendra du 26 septembre au 6 octobre 2024, avec une coordination entre le Goethe-Institut et la Ville de Strasbourg. Il mettra en lumière l'importance de la traduction et de la littérature en Europe, favorisant la cohésion européenne à travers diverses manifestations telles que projections, lectures, débats et ateliers.

Exposition « mode d’emploi - suivre les instructions de l’artiste » au Musée d’Art moderne et contemporain. Inspirée par La Vie, mode d'emploi de Georges Perec, elle explore les œuvres à protocoles dans l'art contemporain. Elle questionne les notions d'auteur, d'originalité et de pérennité des œuvres d'art.

Du 27 septembre 2024 au 1er juin 2025, en partenariat avec le Centre Pompidou et d'autres institutions culturelles.

Détails : musees.strasbourg.eu/mode-d-emploi

Première édition des Journées nationales des bibliothèques - Biblis en folie

Les 28 et 29 septembre 2024, le ministère de la Culture invite le public à redécouvrir le réseau des médiathèques de Strasbourg à travers divers événements festifs et gratuits.

Au programme : simultanées d’écritures, visites guidées, rencontres, et bien plus.

Plus d'informations : mediatheques.strasbourg.eu

Pour consulter toute la programmation.

Crédits photo : Remi leblond (CC BY-SA 2.5)