Les Fantômes de Brooklyn : à toutes ces âmes qui nous lient  

Audrey est une grand-mère qui sait qu’elle risque d’être expulsée de son appartement. Sa fille, Key, joue le rôle de doula car elle a la capacité de voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir : comme sa mère avant elle, elle peut entrer en contact avec des âmes disparues. Colly, le petit-fils, doit jongler entre la tendresse qu’il ressent pour sa communauté et son souhait de s’en émanciper au plus vite, alors qu’il se bat avec son propre deuil.

« Parfois ma mère regardait fixement le mur, l’étagère ou le fauteuil, à l’autre bout de la pièce, le visage crispé. Je faisais du bruit pour qu’elle remarque ma présence et elle revenait à elle, serrant plus fort le balai ou la télécommande. Je me demandais où elle était partie, si elle revenait d’un monde lointain. Quand elle m’apercevait, elle souriait, mais ses yeux semblaient fatigués. Elle voyait une personne devenue douce et vulnérable. Je me demandais si, comme moi, elle voyait l'océan, si elle entendait l’eau dans ses rêves. »

Les interactions des personnages principaux avec leur entourage – famille, amis, voisins, autres – permettent de découvrir les différentes personnes qui constituent cette communauté meurtrie. Une communauté qui évolue tant bien que mal dans un monde où règnent le racisme systémique, la pauvreté, la violence, le chagrin. À chaque génération, le même désir dévorant : comprendre qui ils sont, comment ils peuvent grandir et avancer dans cette vie qui est la leur. Et, inévitablement, les décisions prises ont un impact sur la génération suivante, d’une manière ou d’une autre.

Les Fantômes de Brooklyn est un récit poétique et complexe. Au cœur de ces pages : des êtres humains, partout, tout le temps. Des êtres forts et faibles à la fois, capables d’une immense résilience malgré les coups et les défaites. Le monde dans lequel ils évoluent est un monde où des événements terribles – tels que le licenciement et la perte de revenus – sont d’une normalité effarante. Pour autant, ils représentent aussi des opportunités qu’il est nécessaire de saisir au vol, pour espérer connaître d’autres possibles.

C’est un roman, aussi, qui vogue entre les temporalités. Les personnages flottent, tels des fantômes, entre le passé et le présent. Ces trois générations, comme des fils entremêlés, s’évoquent constamment les unes les autres. Comme un écho. Comme si, finalement, ces existences et ces histoires n’étaient plus dans un ordre chronologique prédéterminé, mais avançaient parallèlement, en harmonie.

Romain Guillou assure la traduction, excellente, de ce roman envoûtant.