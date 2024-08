À Capri, le Prix Jacques Fersen révèle ses premiers lauréats

Ce prix a été inauguré par l'Association Jacques Fersen, dirigée par Riccardo Tomasello, lors du centenaire de la mort de l'écrivain français, le 21 septembre 2023. L'association s'engage à valoriser la vie et l'œuvre de Jacques Fersen, qui s'est établi à Capri en 1904 et a transformé la Villa Lysis en un véritable lieu de la culture européenne.

Jacques Fersen, aristocrate et écrivain parisien né en 1880, demeure une figure méconnue en France malgré son talent dans plusieurs genres littéraires comme la poésie et la prose, explorant des thèmes tels que l'amour, la beauté et la sensualité, tout en partageant ses expériences de vie et voyages.

Suite à un procès similaire à celui d'Oscar Wilde, il quitte Paris pour Capri avec son compagnon Nino Cesarini et y construit la Villa Lysis, dédiée À La Jeunesse d’Amour et inspirée du dialogue socratique de Platon. La villa est devenue un lieu de rencontre pour l'élite artistique et culturelle, et reste un symbole de sa vie après son suicide le 7 novembre 1923.

Son histoire et son amour pour la Grèce antique sont immortalisés dans le livre L’Exilé de Capri de Roger Peyrefitte.

Les lauréats de cette première édition sont :

Gianpaolo Furgiuele, docteur en recherche à l'Université de Paris Nanterre et psychanalyste, auteur de plusieurs ouvrages dont Les auteurs maudits et la malédiction littéraire et Jacques d’Adelswärd-Fersen, Pierrot chez lui.

Francesca Lovatelli Caetani, issue de l'aristocratie européenne, s'est tournée vers le journalisme après une carrière dans la mode.

Et Carmine Monaco D’Ambrosìa, originaire de Naples, qui s'est reconverti du droit au chant lyrique, étudiant sous la houlette de Giuseppe Taddei et Katia Ricciarelli, et s'est produit dans des opéras de renom international.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Jacques Fersen