Harems et Sultans - Genre et despotisme au Maroc et ailleurs

En s'appuyant sur des sources locales et des écrits occidentaux, elle interroge avec précision la notion de genre, y compris en étudiant le rôle des eunuques, et étend sa réflexion à des thèmes tels que l'esclavage et la racialisation. Cet ouvrage majeur aborde un enjeu crucial de notre monde contemporain et parvient, avec élégance, à modifier notre perception.

Riche de nombreux récits et illustré d'une iconographie qui nous plonge au cœur d'un Maroc méconnu, Harems et Sultans résonne comme une enquête sur le genre et la politique dans l'Islam, tout en soulevant des questions similaires en Occident.

Contrairement aux idées reçues, le « harem » (un terme presque inexistant avant le XIXe siècle) n'était pas seulement un lieu de confinement, mais un espace politique ouvert et engagé dans les débats contemporains. Cette analyse pourrait sans doute inspirer une approche similaire pour l'histoire des couvents en Occident.

Sans jamais minimiser la dureté des époques passées ni la violence du pouvoir et des contacts entre le Maroc et les Occidentaux à partir du XVIe siècle, Jocelyne Dakhlia parvient à offrir un ouvrage que l’on peut lire d’un bout à l’autre ou en sélectionnant les chapitres selon ses préférences. À chaque page, on apprécie la perspicacité de son regard et la subtilité de ses réflexions.

Harems et Sultans est une synthèse critique des travaux passés et contemporains sur la place des femmes dans la politique islamique à travers l'exemple du Maroc. C'est aussi une œuvre novatrice et audacieuse sur un sujet extrêmement sensible.

D’une envergure inédite, cet ouvrage mêle et réinterprète sources écrites et iconographiques, ouvrant de nombreuses perspectives pour les recherches futures, en France et ailleurs. Il ne fait aucun doute qu’il sera au centre de discussions et de débats scientifiques, apportant un outil essentiel qui manquait jusqu’à présent.

Un coffret en trois tomes de 2200 pages, réunissant quelque 300 illustrations (Tome 1 - Le Temps des gynécées Tome 2 - Le Temps des sérails Tome 3 - Les Temps des harems), dont les éditions Anacharsis nous proposent un extrait en avant-première.

À paraître le 18 octobre.

