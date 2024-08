Laura Swan devient numéro 1 des ventes, devant Melissa Da Costa

Laura Swan, qu’ActuaLitté a interviewé pour la sortie du tome 2 de Troublemaker, détrône les premiers best-sellers de cette rentrée littéraire.

Tenir debout de Mélissa Da Costa, qui occupait fièrement la plus belle place la semaine dernière, régresse donc en 2e position. 20.557 lecteurs et lectrices sont tout de même passés à la caisse pour redécouvrir la plume de l’autrice. Elle devance ainsi un autre ouvrage de la rentrée littéraire : Jacaranda, de Gaël Faye.

L’auteur de Petit Pays (Livre de poche, 2017), ouvrage au million de ventes, envoûte son lectorat et convainc 15.282 lecteurs de la finesse de sa plume. Son dernier roman, Jacaranda, s’impose comme le troisième ouvrage le plus vendu de la semaine, devançant La sage-femme d’Auschwitz d’Anna Stuart (traduit par Maryline Beury).

Ce roman historique, qui a dominé le top 3 des meilleures ventes tout au long de l’été, cède progressivement sa place aux livres de la rentrée, et trouve refuge à la quatrième position du classement, avec 15.123 exemplaires écoulés.

Face aux nouveautés, Amélie Nothomb n’a pas dit son dernier mot. Fidèle à son rituel annuel, l’écrivaine marque une fois de plus la rentrée littéraire avec la publication d’un roman chez son éditeur de toujours, Albin Michel. Et déjà, elle se hisse dans le top 10 des meilleures ventes. Pas moins de 11.207 lecteurs ont répondu à l’appel, propulsant L’Impossible retour à la 8e place des ventes en seulement cinq jours.

Les essais se frayent un chemin

Un essai trouve également sa place dans le haut du panier. La mort en face - Le médecin légiste qui fait parler les morts, de Philippe Boxho a intrigué 14.394 personnes et ont placé l’ouvrage en 5e position dans le classement. Il devance ainsi le thriller énigmatique de Freida McFadden : La femme de ménage (trad. Karine Forestier).

D’autres sorties n’ont pas laissé les jeunes lecteurs insensibles. Le tome 14 de Solo Leveling, de Dubu , h-goon et Chugong (trad. Sabrina Damoune), et le tome 2 de Mille baisers pour un garçon ont réuni 21.989 personnes en librairies : 12.706 pour le manga et 9283 pour la romance.

Les chiffres sont au rendez-vous

Léger mieux pour les chiffres de vente en cette semaine de retour de vacances. La rentrée approche et les familles sont de retour en librairie. Si les ventes (en volume) sont au même niveau que la même semaine de l’année 2023, elles augmentent de 2 % en valeur par rapport à la même période de l’année passée.

Crédits image : © Albane Delacommune