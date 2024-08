Francfort : Yuval Noah Harari et Kohei Saito parleront du futur

La maison d'édition HarperCollins a programmé la parution d'un roman inédit de l'autrice Zora Neale Hurston (1891-1960) au 7 janvier 2025. The Life of Herod the Great (La vie de Hérode le Grand) revisite cette figure biblique pour en faire un précurseur de Jésus lui-même, dans la lignée d'un de ses romans les plus célèbres, Moses, Man of the Mountain, paru en 1939.