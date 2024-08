La nouvelle équipe communication du Fayard sauce Lise Boëll

Ces nominations s'inscrivent dans la volonté de créer un pôle de communication des Éditions

Fayard, souhaité par la Présidente-Directrice Générale, Lise Boëll.

S’intégrant pleinement dans la nouvelle ambition de développement de la Maison, il s’agit d’un

pôle stratégique pour les relations presse et les campagnes digitales, visant à créer et à

développer de nouvelles synergies d’actions, au service des auteurs, des libraires et des lecteurs.

Cette nouvelle organisation inédite et innovante assure une transversalité stratégique,

médiatique et digitale au profit du rayonnement des talents littéraires de la Maison en France

comme à l'international.

Ces nominations sont effectives à compter de ce jour.

Éléments biographiques :

Anissa Naama a débuté sa carrière en 2006 et dispose d’une expérience de plus de 15 ans dans les médias, la presse et la communication dans le secteur de l’édition. Avant de rejoindre les Éditions Fayard en août 2024, Anissa Naama a été respectivement responsable communication presse & promotion au sein de Michel Lafon de 2008 à 2021 puis attachée de presse chez XO Editions de 2021 à 2024. Elle est également à l’origine de la création du Prix du livre Talleyrand. Diplômée de l'université de la Sorbonne, elle est titulaire d'un Master d'ingénierie éditoriale et communication et d'une maîtrise de lettres

modernes.

Yenad Mlaraha a commencé sa carrière dans la communication en 2016 Rockwell Collins (aéronautique) avant de rejoindre France Médias Monde (RFI, FRANCE 24) puis Image 7 en tant que consultant affaires publiques en 2017. Collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale de 2018 à 2020, Yenad Mlaraha a été conseiller en charge de la Lutte contre les discriminations au secrétariat d’État chargé de l’Égalité femmes/hommes et de la lutte contre les discriminations, puis conseiller communication au ministère de l'Intérieur et au secrétariat d’État chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative. Il a ensuite créé sa propre activité de conseil en communication et relations publiques avant de rejoindre les Éditions Fayard an août 2024. Il est diplômé d’une Licence en Publicité de l’ESP et d’un Master en Communication Publique et Politique de l’ECS.

Florian Madisclaire a débuté sa carrière en 2016 chez Gallimard aux Editions de La Table Ronde au poste de chargé de communication avant d’être nommé responsable marketing et communication dans un théâtre parisien puis de créer sa structure de conseil en marketing culturel de 2016 à 2019. Florian Madisclaire a rejoint Fayard en 2019 en qualité de responsable marketing digital et a activement contribué au développement de la présence de la maison sur tous les supports de communication. Florian Madisclaire est nommé Directeur Digital des Editions Fayard à compter de ce jour. Il est diplômé

d’un Master Littérature et Communication à la Sorbonne et d’un MBA en marketing digital.