 Le Père Fouettard : éditeur indépendant, créatif et joyeux

De même qu’un enfant n’est pas une moitié d’adulte, de même, l'édition jeunesse n'est pas une moitié de littérature, comme le démontrent ces maisons. Elles publient des livres nourris par l'imaginaire de celles et ceux qui ont choisi d'écrire pour les jeunes et moins jeunes. Selon leur ligne éditoriale, en albums ou romans, leurs ouvrages ouvrent l’esprit, font rêver, imaginer et vibrer.

Quand on a ce projet en commun, autant mettre tout en partage. Pour ouvrir un cycle inédit, Les éditions du Ricochet présentent Le Père Fouettard. Par Natalie Vock-Verley, directrice et éditrice des Éditions du Ricochet.

J'ai découvert...

...les éditions du Père Fouettard avec La Couleur des bisous, de l’autrice-illustratrice Rocio Bonilla, un album que j’avais eu l’occasion de feuilleter dans sa version originale au salon de Francfort. J’ai été ravie de le voir publié en français. C’est à ce moment-là que le directeur commercial de notre diffuseur commun m’a parlé de Florent Grandin, le fondateur de la maison, comme d’un nouvel éditeur prometteur en jeunesse.

Le lien s’est fait naturellement, et j’ai tout de suite apprécié la personnalité généreuse et authentique de Florent. Pendant la crise du Covid, nous nous sommes rapidement retrouvés pour réfléchir à des actions solidaires pour soutenir nos catalogues et les librairies indépendantes.

Depuis ses débuts, Le Père Fouettard se distingue par une communication numérique à son image, créative et joyeuse ! Cette force et cette ingéniosité correspondent parfaitement à son statut d’éditeur indépendant. Sa présence active sur les salons du livre, où nous nous croisons régulièrement, est aussi l’occasion de partager des moments conviviaux avec lui et son équipe.

Dans le catalogue des éditions du Père Fouettard, j’ai un gros coup de cœur pour l’univers qu’il a développé avec Laurent Cardon et ses Histoires de poules (S’unir c’est se réinventer/se mélanger/se relayer/ s’accepter). Il fallait oser le très grand format pour cette série à l’humour loufoque.

Je me régale à chaque parution de découvrir une nouvelle parodie de notre société humaine où personne ne s’écoute. Les jeux de mots qui parsèment les textes enrichissent mon plaisir de lecture et apportent régulièrement de beaux moments de partage avec les enfants.

Le plan fixe et distant tout au long des albums et la palette restreinte de couleurs me plongent, comme au théâtre, dans tous les détails amusants des mises en scène et des attitudes cocasses des gallinacés.

Le Père Fouettard, c’est aussi pour moi une communauté humaine aux vastes horizons, il suffit pour s’en rendre compte de faire un tour sur leur site internet. Florent a le talent de sélectionner des pépites à l’international et des univers artistiques originaux pour les publier en français.

Ses albums tout-carton de Jesuso Ortiz et Louma Demir (Le goût de la liberté/ du rêve…) explorent la philosophie sous un angle poétique. Il s’engage aussi à soutenir des auteur.rices de proximité comme l’illustratrice Camille Tisserand, qui n’a pas hésité à jouer le noir et blanc dans son premier album empli de douceur Loupiote.

Florent accompagne aussi, sur le long terme, le duo Jérôme Peyrat et Adèle Tariel en publiant leurs projets engagés sur les questions écologiques. Le bien-être animal et l’harmonie avec la nature, des thèmes qui me sont chers, trouvent un écho dans le catalogue du Père Fouettard, sous une forme plus fictionnelle.

J’ai hâte de découvrir leurs prochaines nouveautés !

Natalie Vock-Verley

Illustration : Editions Le Père Fouettard

