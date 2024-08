Le petit-fils de Marcel Pagnol et la mairie de Marseille toujours en litige

Le château de la Buzine, lieu emblématique qui aurait inspiré le roman Le Château de ma mère de Marcel Pagnol, était géré par Nicolas Pagnol et son association depuis une vingtaine d'années. L'endroit est animé autour de la culture et du cinéma, en hommage à l'écrivain et cinéaste provençal.

Cependant, en septembre dernier, la gestion du domaine a été retirée à Nicolas Pagnol par la municipalité, dirigée par Benoît Payan, au profit du Centre de culture ouvrière.

Ce 27 août, Nicolas Pagnol a reçu cette fois une notification de saisie administrative de la mairie pour une facture de loyer de 15.000 €. Selon lui, « cette somme représente en gros les six derniers mois de loyer d’occupation des lieux ». Interrogé par 20 minutes, il se dit prêt à s'acquitter de cette dette, « s’il y avait un protocole de sortie de DDSP (Délégation de Service Public) ».

Toutefois, il estime qu'il serait nécessaire de faire l'inventaire de ce qui est laissé sur place, notamment le restaurant qu'il a équipé, et de convenir d'un prix. « Je pense qu’on serait alors en solde positif de 10.000 € », précise-t-il.

Une "mise à mort" ?

Nicolas Pagnol accuse la mairie de Marseille de vouloir provoquer la faillite de son association pour récupérer le château de la Buzine à bon compte. Ce conflit, qui oppose les deux parties depuis près d'un an, trouve son origine dans la décision municipale de ne pas renouveler l'association de Nicolas Pagnol, au profit d'une association spécialisée dans l'administration de centres sociaux, qui, selon ce dernier, n'a « aucune expérience dans la gestion d’équipements culturels ».

Le petit-fils de l'écrivain dénonce une volonté manifeste de la mairie de déstabiliser son association, évoquant une « mise à mort » orchestrée par la municipalité. Face à cette situation, Nicolas Pagnol a décidé de maintenir les plaintes au pénal qu'il a déposées contre plusieurs élus marseillais, en raison de propos diffamatoires, notamment homophobes, tenus à son encontre.

De son côté, la mairie de Marseille se montre réservée, indiquant que la procédure de fin de délégation de service public est toujours en cours, ce qui l'empêche de commenter davantage à ce stade.

Un bâtiment au destin mouvementé

Après avoir passé toute son enfance à proximité du château, Marcel Pagnol l'avait racheté en 1941, avec pour projet d'en faire un véritable « Hollywood provençale ». Il voulait y installer des plateaux de tournage, des logements pour les équipes, un atelier, une auberge, ainsi qu'un espace dédié au 7e art méditerranéen.

Pendant l'Occupation, l'édifice est réquisitionné par les allemands et à la Libération. Les Francs-tireurs partisans investissent les lieux avant de céder la place à une partie de l'état-major de l'armée française. Au fil des années, le château connaît divers usages militaires. Il sert successivement d'infirmerie militaire, de caserne pour une compagnie de soldats, et accueille à nouveau l'armée, avant d'abriter temporairement le Conseil général de Pologne. Des exilés espagnols s'en serviront également comme refuge.

En 1973, Marcel Pagnol se résout à vendre le domaine et ses quarante hectares au promoteur immobilier Kaufman & Broad. Ce dernier lotit le terrain, réalisant 249 villas dans les années 80, formant ainsi le "Parc des 7 collines". Le château, quant à lui, se réduit peu à peu à l'état de ruine. Dépouillé de son toit et de sa charpente, il est vandalisé et se détériore rapidement.

Au début des années 1990, l'opération de sauvetage du château à l'abandon débute. Au tournant du millénaire, le château de la Buzine est officiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques, scellant ainsi sa préservation et marquant le début d'une nouvelle ère pour ce lieu emblématique qui sera transformé en Maison des Cinématographies de la Méditerranée.

L'héritage de Pagnol sur fond de bataille politique

Actuellement, le château est donc au coeur d'une bataille pour savoir qui est le plus légitime pour le gérer. Beaucoup d'habitants et d'élus locaux s'étaient indignés lorsque Nicolas Pagnol et son association en avaient été expulsés au profit du Centre de culture ouvrière.

Parmi eux, Valérie Boyer, sénatrice (LR) dans les Bouches-du-Rhône, qui twittait en juin 2023 : « En voulant confier la délégation de service public du "Château de la Buzine" à Marseille aux communistes, Benoît Payan relance les purges communistes ».

De son côté, la mairie se défendait en invoquant le droit, affirmant que la candidature de l’association choisie correspondait « aux critères définis dans le cadre du cahier des charges ». « Pour le délégataire qui gérera le lieu, la loi sur la commande publique est la même pour tous, y compris pour vos amis », répondait à Renaud Muselier Jean-Marc Coppola, Adjoint au Maire de Marseille en charge de la culture.

