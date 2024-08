En octobre, Delphine Le Vigan, Hervé Le Tellier et Daniel Pennac

Plus, dans Mon Assassin, Daniel Pennac dresse le portrait de toutes les personnes réelles devenues les personnages principaux de la tribu Malaussène, décrit l'éditeur, et d'être formel : « Mon assassin n’est pas un Pennac de plus, c’est tout Pennac dans un roman. »

En dévoilant les origines de l'intrigant futur Pépère, l'auteur invite les lecteurs dans les coulisses de son processus créatif. Il expose comment un personnage prend vie, les méthodologies de travail d'un écrivain et ses sources d'inspiration.

Les personnages des romans Malaussène, que l’on pourrait croire issus purement de l'imagination, s'avèrent avoir des racines profondes dans la réalité du romancier, oscillant entre fiction et réalité tangible... Les proches de l'auteur, de sa fille à sa femme, en passant par ses amis de longue date, se révèlent être les véritables inspirations derrière les figures fictives comme Julie, la reine Zabo, Jérémy ou Thérèse Malaussène...

Cependant, Mon assassin, publié le 3 octobre prochain, se présente non comme une simple autobiographie, mais plutôt le récit captivant de « l’enfant Lassalve », qui se lance dans ce qui deviendra une impressionnante carrière de maître chanteur et d’assassin. Daniel Pennac y mêle ainsi fiction et éléments autobiographiques pour créer « le roman le plus vivant qui soit ».

Daniel Pennac, de son vrai nom Daniel Pennacchioni, est un écrivain français né le 1er décembre 1944 à Casablanca, au Maroc. Avant de devenir l'un des auteurs contemporains les plus lus et appréciés en France, il a d'abord exercé divers métiers, notamment celui d'enseignant. Il est surtout connu pour sa série de romans La Saga Malaussène, qui dépeint avec humour et humanité les aventures d'une famille atypique dans le quartier de Belleville, à Paris.

Plus généralement, ses récits, qui mêlent souvent intrigue policière et critique sociale, sont appréciés par un style narratif inventif et une grande richesse de personnages.

Outre la fiction, Daniel Pennac s'est également distingué par ses essais sur l'éducation et la lecture, dont le célébré Comme un roman. Cet ouvrage défend le plaisir de lire contre les obligations scolaires et académiques, proposant les « Droits Imprescriptibles du Lecteur », qui ont résonné auprès d'un large public.

La saga, débutée en 1985 avec Au bonheur des ogres, s'est achevée avec Terminus Malaussène, publié en janvier 2023 chez Gallimard. Il s'est écoulé à près de 90.000 exemplaires, selon Edistat.

Une première fois

Delphine de Vigan revient de son côté par l'entremise du théâtre, avec Les figurants, là-aussi en librairie dès le 3 octobre prochain. Dans sa première œuvre pour la scène, elle explore les thèmes de l'invisibilité et du désir d'être vu par autrui. Et d'examiner la ligne parfois indistincte entre la réalité vécue et les récits que l'on se construit...

Je suis fascinée par les figurants. Lorsque je regarde un film, il y a toujours un moment où un visage, un geste, une silhouette me happe. Où mon attention s’échappe, où je regarde au-delà de l’action, à l’arrière-plan.Les figurants sont flous, de dos, ou ils ne font que passer. A la fois invisibles et indispensables, ils font résolument partie de l’image, de sa fabrication, de son réalisme, mais ils doivent se fondre dans le décor. Avoir l’air vrai sans se faire remarquer. En transposant le plateau de cinéma sur la scène de théâtre, j’ai eu envie de leur offrir le premier plan, le premier rôle, le devant de la scène. Les donner à voir et à entendre. La figuration est un monde à part entière, avec ses usages, ses règles, ses archétypes. Un monde que j’avais envie de raconter. Qui sont les figurants ? Quels sont leurs rêves, leurs espoirs, leurs déceptions ? Le plateau de cinéma – sa hiérarchie, ses enjeux, ses contraintes – offre aussi une métaphore des rapports de classe. Et une métaphore de la vie. Ne sommes-nous pas, tous, les figurants d’une vaste histoire qui nous dépasse ? - Delphine de Vigan





Delphine de Vigan s'est fait connaître avec son roman No et moi paru 2007, qui aborde, entre autres, la marginalité et la précarité. Parmi ses autres œuvres majeures, on on peut citer Rien ne s'oppose à la nuit (2011), un roman autobiographique qui évoque le suicide de sa mère, et pour lequel elle a reçu le prix Renaudot des lycéens et le prix des lectrices de Elle.

Le dernier roman en date, de celle qui officie par ailleurs en tant que scénariste, Les enfants sont rois (2021), s'est vendu à plus de 300.000 exemplaires tous formats confondus.

Qui est Jaime Montestrela ?

Toujours le 3 octobre, Hervé Le Tellier revient quelques mois seulement après la parution de son roman, Le Nom sur le mur, avec les Contes liquides de Jaime Montestrela. Double espiègle et mélancolique de l'écrivain amoureux des formes courtes, Jaime Montestrela incarne l'un des nombreux visages de l'auteur de L'Anomalie. Cet ouvrage est enrichi par les illustrations originales de Killoffer, dont les dessins, avec leur noir profond, confèrent aux Contes liquides un éclat envoûtant...

Jaime Montestrela, un dissident portugais qui aurait fréquenté les avant-gardes littéraires françaises des années 1960 et 1970, est crédité de la création d'un ouvrage remarquable publié en 1973 et depuis devenu introuvable : Les Contes liquides. Cette collection de trois cent soixante-six contes explore une variété de thèmes tels que l'âme, le corps, la vérité, le mensonge, l'amour, le sexe, l'art, la guerre, la religion et le passage du temps.

Les contes entendent mêler humour noir et l'esprit ludique de l'Oulipo, tout en présentant une série de faits et de paradoxes à la fois absurdes et drôles.

Selon le sage Ouarat Sapara, on peut considérer qu’on n’a pas totalement perdu la mémoire tant qu’on se souvient de ce qu’on a oublié de faire la veille.

Hervé Le Tellier, auteur du best-seller L'Anomalie, lauréat du prix Goncourt 2020, revenait en avril dernier, avec la publication d'un nouveau roman, Le Nom sur le mur, chez Gallimard. Ce texte, près de quatre ans après le succès retentissant de son précédent ouvrage, se concentre sur un nom gravé dans le crépi de sa maison, André Chaix, le même qui figure sur le monument aux morts du village, et le désir de retracer la vie éphémère d’un jeune maquisard pendant l’Occupation...

À titre de rappel, L'Anomalie, édité chez Gallimard, s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires en grand format et en poche, et a été traduit dans de nombreuses langues. Succès plus modeste, mais tout de même un succès pour Le Nom sur le mur, avec 40.572 exemplaires cédés, selon Edistat.

Mathématicien de formation, docteur en linguistique, journaliste, et membre de l'Oulipo depuis 1992 (président depuis 2019), Hervé Le Tellier a une œuvre diversifiée qui inclut romans, nouvelles, poésie et théâtre. Parmi ses œuvres notables, on compte Sonates de bar, primé par la Bourse Thyde Monnier, Le Voleur de nostalgie, Eléctrico W, des nouvelles telles que Quelques mousquetaires et Cités de mémoire, ainsi que des essais comme Esthétique de l'Oulipo.

Au théâtre, il a signé des œuvres comme Siréplikmacsimum et Mon dîner avec Winston. Il a également collaboré à des projets d'opéra avec François Ribac et participé à des ouvrages collectifs, tels que Les Papous dans la tête ou Le Dictionnaire des Papous dans la tête, tout en étant un préfacier prolifique.

À noter enfin, la publication d'un autre ouvrage d’Hervé Le Tellier, avec Martin Jarrie, Folie dans les folies, le 7 novembre prochain, dans la collection « Hors-série Littérature » de Gallimard.

