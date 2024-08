L'Affranchie de Montmartre : Suzanne Valadon, femme artiste au milieu d'hommes 

Suzanne est née Marie-Clémentine Valadon. D’une enfance de misère, elle garde l’absence de son père, tandis que sa mère travaillait sans relâche pour survivre. Dans le quartier de Montmartre où elle grandit, l’urbanisation haussmannienne n’a pas encore sévi — mais Paris connaît une véritable mutation.

De blanchisseuse, elle devint modèle pour des peintres, tels Renoir ou Toulouse-Lautrec avant d’embrasser elle-même une carrière artistique — ses hauts et des bas, tout comme sa vie amoureuse. Indépendante et rebelle, elle refuse de se conformer aux attentes sociales, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Son fils, Maurice Utrillo, devient un peintre reconnu, mais leur relation est difficile, entrecoupée par les crises alcooliques de Maurice et les efforts incessants de Suzanne pour le protéger et le soutenir.

D’autant que chaque souvenir s’accompagne de réflexions sur son art et sa place dans un monde dominé par les hommes. Elle évoque ses relations avec des figures artistiques de l’époque et ses luttes pour être reconnue non seulement comme modèle, mais aaussi comme artiste à part entière. Quel héritage laissera-t-elle aux générations futures ? Et comment incarne-t-on cette liberté féminine dans un monde d’hommes ?

Avec L’affranchie de Montmartre, Jean-Paul Delfino rend plus qu’un hommage à cette femme hors du commun : artiste qui défia les conventions sociales de son temps, elle a tracé son propre chemin dans le monde de l’art et de la vie.

Remonter le temps avec elle devient alors une exploration, autant qu’un contraste saisissant entre la complexité de sa personnalité, les multiples facettes de son existence et la condition physique présente. Une émotion particulière s’en dégage, nourrie de cette écriture dense et poétique : jusque dans la reconstitution de Montmartre au tournant du XXe siècle, on frappe le pavé des rues, arpente les cafés aussi bien que les ateliers, dans un voyage quasi documentaire.

On entendrait, en tendant l’oreille, le brouhaha des conversations et sentirait l’odeur du vin chaud qui embaume le quartier. C’est un style surprenant qui alterne entre un réalisme presque brutal dans la description de la pauvreté et de la misère, et des passages plus oniriques lorsque Suzanne évoque ses souvenirs artistiques ou ses amours passés.

Des phrases amples, descriptives, qui soulignent la profondeur des pensées de Suzanne et l’intensité de ses réminiscences. Le ton semble juste, respectueux, même si se déroule une interprétation personnelle.

Le récit, qui oscille entre le passé et le présent, est aussi le portrait d'une femme qui a défié les conventions sociales et artistiques, incarnant à sa manière une forme de liberté radicale.