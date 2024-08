La Maladie du Sens, une exposition inspirée par le Mallarmé de Bernard Noël

Ce texte, qui propose un portrait inhabituel du poète Stéphane Mallarmé vu à travers les yeux de son épouse, est décrit par l'artiste comme une restitution profonde des émotions et du langage, évoquant « la chair des mots, leur sonorité et leur sens ».

Pour Anne-Lise Broyer, Mallarmé représente une source d’inspiration centrale, lui permettant d'explorer sa vie et son œuvre à travers l’image. De Bernard Noël, elle adopte une approche spécifique, un « parler à l’intérieur de la langue », qui cherche à visualiser le passage de la pensée à l’écriture.

Qu’une moyenne étendue de mots, sous la compréhension du regard, se range en traits définitifs, avec quoi le silence. - Stéphane Mallarmé - Crise de vers - 1897

L'œuvre résultante dépasse la simple photographie documentaire pour englober la création d'images imprimées, mêlant la technique de la taille-douce (gravures sur cuivre) à des tirages argentiques et sur papier photographique, produisant ainsi des images complexes et multicouches.

Des images qui se veulent pour Anne-Lise Broyer : « Dans une esthétique très minimaliste proche des films de Dreyer, dans un dénuement du motif comme les peintures d’Hammershøi empêchant toute bavure de l’expressivité et de la narrativité, mes images tenteront de rendre compte de son obsession d’un ajustement de la langue dans cette hésitation prolongée entre le son et le sens. Le point de vue sera tournant, tantôt celui du poète, tantôt celui de cette femme qui observe la pensée au travail sans la comprendre. » La fabrication de telles images conduit la plasticienne à « rejouer la matière photographique ».

Aussi une exposition à la BnF

Née en 1975 en France, Anne-Lise Broyer a enrichi son parcours artistique à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris avant de poursuivre ses études à l’Atelier National de Recherches Typographiques. Son intérêt pour les interactions entre différents arts la mène souvent aux bibliothèques et aux salles de cinéma, explorant profondément la manière dont la photographie dialogue avec d'autres formes d'expression artistique. Cette démarche l'incite à vivre la littérature visuellement, cherchant à capturer l'essence des textes à travers ses œuvres.

Dans sa quête artistique, elle se concentre sur l'intersection et les frictions entre le dessin au crayon graphite et la photographie argentique, explorant la zone floue de la perception visuelle. Elle aspire à créer des images qui invitent à la réflexion plutôt qu'à présenter des pensées préconçues, transformant ainsi le médium de la photographie et du dessin en un espace mental où émergent souvenirs, réminiscences et visions, voire des fantasmes.

Anne-Lise Broyer sera par ailleurs au cœur d'une exposition qui se tiendra de décembre 2024 à mars 2025 à la Bibliothèque Nationale de France, Tolbiac, dans le cadre du programme Niépce 2024 Gens d'images, soutenu par l'ADAG. Le vernissage est prévu pour le lundi 9 décembre 2024 à la Bibliothèque Nationale de France, site de Tolbiac.

Un vernissage de l'exposition La Maladie du Sens, est prévu le samedi 21 septembre, de 14h à 18h à l'URDLA.

URDLA, située à Villeurbanne, fonctionne à la fois comme un atelier d’estampes, une galerie d'art et une unité d'édition. Depuis sa fondation en 1978, cet établissement dédié à l'art offre chaque année des résidences à des artistes sélectionnés pour explorer et se familiariser avec les techniques traditionnelles de l'image imprimée.

Ces techniques, souvent nouvelles pour les artistes, sont mises en œuvre grâce à une collaboration étroite entre les artistes et l'équipe artistique et technique d'URDLA, permettant la création d'estampes originales.

Au fil des plus de 40 années d'existence d'URDLA, environ 500 artistes venant des quatre coins du monde ont produit plus de 2000 œuvres. L'institution s'engage non seulement dans la production et la présentation d'œuvres d'art, mais aussi dans la préservation et la valorisation d'un savoir-faire artisanal, perpétuant ainsi l'héritage des techniques d'impression traditionnelles.

URDLA Lyon ©Cécile Cayon.

Crédits photo : Anne-Lise Broyer, 2024 © Laurent Deglicourt (URDLA)