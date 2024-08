La Goutte d'Or, entre mystères et réminiscences

L’étuve qu’endurent les habitants n’y est pour rien : les nuits de Janis sont peuplées de troublantes visions. Cette artiste a conçu une réflexion nourrie d’influences musicales et artistiques : l’infrisme. Devenue obsessionnelle, sa théorie la hante, autant que l’absence de sa mère — a-t-elle vraiment pratiqué des rites occultes, liés à un art subversif ?

Cette Goutte d’Or ne fera déborder nul vase. Ici, la pauvreté des habitants rivalise avec la diversité des cultures. Ici vivent immigrés, marginaux, militants dans un enchevêtrement complexe. Ici, on coexiste, dans des interactions qui révèlent toutes les fractures sociales, avec la précarité en partage…

L’endroit idéal pour que surviennent des événements étranges. Janis, qui a toujours été marginalisée pour ses idées aussi bien que son art, tente de saisir le sens de ces visions qui l’assaillent. Et qui sont indubitablement liées au passé du quartier.

Le récit alterne entre réalisme brut et onirisme, autour de Janis, personnage farouche, sensible et vulnérable — handicapée sociale, dirait-on. Ses relations avec les habitants expriment pleinement cette construction de guingois, où chacun occupe une place particulière. Une fois encore, Pierre Darkanian excelle dans la représentation de microcosmes : les échanges, teintés d’argot et de références culturelles, renforcent l’identité et la véracité des personnes rencontrées. Mais avant tout, enrichissent la grande mosaïque, comme autant de fragments de vies parfois brisées.

Entre transmission et traumatismes, Janis part en quête d’elle-même, à travers l'art, et du rôle des femmes dans un monde dominé par des forces patriarcales invisibles. À mesure qu’elle progresse, son identité et la véritable nature des pouvoirs qu’elle a hérités de sa mère se dévoilent. Qui fut-elle, réellement, au sein de ce réseau de femmes, manipulées par des forces invisibles ? Et quelle est cette criminelle, Carol Schäffer, impliquée dans des actes de tortures rituelles, qui a tué ses enfants ?

Au fil de l’intrigue, dans une atmosphère littéralement étouffante, la Goutte d’Or devient le théâtre de phénomènes : des enfants disparaissent, les tensions s’accumulent… Il est d’ailleurs un personnage à part entière, habité de figures historiques — Dulle Griet ou Janis Joplin, qui réunissent le présent au passé. Les sons, les couleurs, les odeurs se répondent, pour reprendre Baudelaire : ici, ça grouille, souvent dans l’ombre.

Nous sommes immortelles demande attention et patience, mais pour quelle richesse ! Darkanian y déploie cette faculté à capter aussi bien troubles que malaise d'un monde contemporain, pour leur donner une réalité touchante et poétique.

Appelons ça le lyrisme urbain, et soudainement, tout s'éclaire.