Le Comte de Monte Cristo soutient l'ONG Bibliothèque sans frontières

Avec plus de 7 millions d'entrées, l'adaptation de l’œuvre d’Alexandre Dumas par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière est le 80e film le plus vu en France de tous les temps, ainsi que le plus gros succès à ce jour pour Pierre Niney. Fort de cet accueil plus que positif du public, Pathé, Dimitri Rassam — respectivement distributeur et producteur — et les réalisateurs du film ont choisi de s'allier à Bibliothèque Sans Frontière le temps d'une journée d'exploitation du long-métrage en cinéma.

Pour chaque billet de cinéma acheté le mercredi 28 août pour Le Comte de Monte-Cristo, un euro a été reversé à l'ONG qui œuvre pour l'accès à la culture, à l’éducation et à l’information partout dans le monde. Bibliothèques sans frontières, active en France et dans plus de 30 pays, crée des espaces culturels et éducatifs innovants pour les personnes affectées par les crises et la précarité.

« Des camps de réfugié·es au Bangladesh aux quartiers populaires de Marseille, sur un bateau de sauvetage en Méditerranée ou dans un internat détruit par le séisme au Maroc, nous installons des médiathèques pour bâtir ensemble, page après page, un avenir meilleur pour toutes et tous. Ce généreux soutien de l'équipe du film y contribuera, nous en sommes très honorés », a réagi Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières, dans un communiqué.

« Il était tout à fait naturel pour nous de trouver un moyen d’honorer la mémoire d’Alexandre Dumas. Et quelle meilleure opportunité pour ce faire que de soutenir la formidable démarche de Bibliothèques sans frontières ? », a ajouté M. Rassam.

Un récit qui séduit, de 1844 à 2024

Le choix du 28 août pour cette opération n'est pas anodin : cette date marque le 180e anniversaire de la première publication du roman sous forme de feuilleton en 1844, dans Le Journal des Débats. Partiellement inspiré du récit de fait-divers Le Diamant et la Vengeance, le roman culte de Dumas raconte l'histoire d'Edmond Dantès, un marin sur le point de se marier et injustement emprisonné après avoir été victime d'un complot qui le présentait comme conspirateur bonapartiste.

Après s'être évadé et avoir découvert un trésor caché, il devient le comte de Monte-Cristo et se lance dans une quête de vengeance violente visant les anciens amis et camarades qui l'ont trahi, tout en récompensant ceux qui lui sont restés fidèles.

Initialement publié partie par partie de 1844 à 1846, le roman est à présent édité en poche chez Folio. Depuis la sortie du film, les ventes des 2 tomes — qui représentent en tout près de 1500 pages — ont été multipliées par 10 à en croire Gallimard. Selon les chiffres d'Edistat, chacun d'eux se vendrait entre 3000 et 5000 exemplaires par semaine depuis le début de l'été.

Crédits image : Le Comte de Monte-Cristo, Pathé