Les meilleurs endroits cachés à Paris pour lire en toute tranquillité

Paris regorge de petits coins tranquilles où l'on peut buller à plaisir. Mais, quand on n'est pas un Parisien présent dans la capitale depuis des générations et des générations, on ne possède pas souvent la connaissance nécessaire de tous les lieux qui méritent un petit détour.

Du village Saint-Paul au Musée de la vie romantique

Pour vous promener et découvrir des cadres des plus sympathiques, vous pouvez commerncer par déambuler dans le quartier Saint-Paul, dans le IVème arrondissement. A travers tout un dédale de petites rues, vous serez séduit par les multiples boutiques qui hébergent aussi bien des antiquaires que des galeristes ou des créateurs de talent. Et, en passant, vous trouverez de petits espaces verts qui valent le détour.

En allant du côté du IXème arrondissement, une escale sera nécessaire au sein du Musée de la vie romantique. Cette ancienne maison du peintre néerlandais Ary Scheffer devenue un musée est particulièrement accueillante et dépaysante. S'installer dans cet espace pour lire et prendre un café ou un thé peut être une très belle idée.

Un square bucolique : square Saint-Gilles du Grand Veneur Pauline Roland

On vous l'accorde, il n'y a rien de plus agréable que de s'installer confortablement dans son canapé moderne en vente unique, un bon livre à la main, pour s'évader l'espace de quelques heures. Mais quand on habite à Paris, le choix ne manque pas pour trouver des lieux tout aussi accueillants et inspirants.

En plein cœur du Marais, découvrez le square Saint-Gilles du Grand Veneur Pauline Roland. Entouré par un hôtel particulier du XVIIe siècle, cet endroit est une véritable oasis urbaine. Les bancs en pierre, les roses grimpantes et la pelouse moelleuse offrent un cadre idyllique pour une pause lecture ou un pique-nique en toute tranquillité.

La discrète entrée au 9 rue du Grand Veneur maintient ce lieu à l'abri des regards curieux, garantissant une sérénité absolue. Profiter de ce jardin secret avec un bon roman et un sandwich permet une expérience relaxante hors du temps. Ce square est une invitation à ralentir et savourer l'instant présent dans un environnement enchanteur.

Un patio secret : jardin du Petit Palais

Face au célèbre Grand Palais, le Jardin du Petit Palais reste une pépite moins connue mais tout aussi envoûtante. Conçu pour l'exposition universelle de 1900, ce jardin tropical et son café intégré offrent un cadre parfait pour siroter une limonade ou déguster une pâtisserie. L'ambiance intimiste et la beauté des œuvres exposées créent une atmosphère unique en plein cœur des Champs-Élysées.

Pour profiter d'une détente optimale après avoir exploré ce magnifique jardin, pourquoi ne pas s’installer confortablement sur un canapé moderne en vente unique ? C’est une façon agréable de prolonger cette expérience apaisante chez soi.Que vous soyez amateur d'art ou simple flâneur, ce jardin offre un répit bienvenu loin de l'agitation parisienne. Il est possible de profiter de ce cadre sans obligation de visiter le musée, rendant ce havre de paix encore plus accessible.

Un café littéraire : Café Tram

Situé dans le Quartier latin et rendu célèbre par la série "Emily in Paris", le Café Tram est un lieu incontournable pour les passionnés de littérature et les amateurs de belles ambiances. Derrière le Panthéon, ce café/librairie offre un décor exquis où il fait bon télétravailler le matin et bouquiner l'après-midi.

Un matcha latte crémeux ou un croque-monsieur extra sont les compagnons idéaux pour ces moments de détente. Avec son ambiance pittoresque et pointue, le Café Tram met tout le monde d'accord. Son charme réside dans sa capacité à offrir une escapade littéraire au sein même de l'animation du Quartier latin.

Une bibliothèque extraordinaire : salle ovale de la BnF Richelieu

Niché près du Palais-Royal, le site Richelieu de la BnF abrite la majestueuse salle ovale, inaugurée en 1936. Avec ses 20 000 volumes en libre consultation sous une verrière imposante, c'est un paradis pour les rats de bibliothèque. De confortables fauteuils dessinés par Patrick Jouin accueillent les lecteurs pour feuilleter des trésors de la littérature française ainsi que des bandes dessinées internationales.

L'accès gratuit et le cadre somptueux rendent chaque visite mémorable. C'est un lieu propice à la concentration et à l'évasion intellectuelle, idéal pour ceux qui recherchent l'inspiration et la tranquillité.

Du château de Vincennes à la maison de Balzac

Quoi de mieux pour changer de cadre que de s'inscrire dans une dynamique parfaitement médiévale. Avec le château de Vincennes, à la limite du Paris intra muros, vous serez servi. Situé dans le XIIème arrondissement, cette imposante bâtisse ravira des amateurs de temps anciens. Et si l'envie vous en prend, vous pourrez poursuivre l'excursion du côté du bois de Vincennes. Il n'y a plus qu'à choisir où s'installer pour lire confortablement un petit livre de votre choix.

Dans une toute autre perspective, on peut aller faire un tour du côté du XVIème arrondissement et de la maison de Balzac. Quoi de mieux, pour lire Illusions perdues que de se réfugier au sein des jardins de cette demeure étonnante qui comporte notamment en son sein un bureau sur lequel le célèbre écrivain composa certaines de ses oeuvres les plus célèbres.

Crédits illustration Pexels CC 0