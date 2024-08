"Comment peupler le temps que la vie poste devant soi ?"

La cinquantaine est l’occasion de jeter un œil sur le passé, mitan d’une vie qu’on ne peut vraiment plus bouleverser, un peu perdu dans les événements du monde dont nous somme plus spectateurs qu’acteurs.

Mais le personnage de Youness Bousenna est journaliste et a commencé sa carrière en Irak au plus fort de la crise, c’est donc un témoin privilégié de l’actualité. Une fois rentré en France, il va se mettre à l’écriture avec un certain succès et malgré une vie remplie, il demeure solitaire.

Une vie de couple entre agacement et violence, une vie de famille sous le signe de la colère, notre héros s’engage entièrement dans son travail. Jusqu’au jour où le corps se rebelle. Rencontre avec ce « jeune » auteur à la veille de la sortie de son roman.

Christian Dorsan : Jeter un œil sur son passé est-il un passage obligé pour les quinquagénaires ?

Youness Bousenna : Le passage du temps suscite immanquablement des seuils d’introspection, et j’ai voulu explorer ce moment chez un homme approchant les 60 ans qui serait hanté par la sensation d’avoir raté quelque chose, par la conviction que ce temps sera irrattrapable, et qui n’aurait comme ultime horizon qu’une confession pour cerner une trajectoire qui lui a échappé, faute de lucidité.

Ayant 34 ans, me mettre dans la peau d’un personnage de 58 ans se retournant sur son passé m’a demandé un exercice mental curieux, une sorte de « rétroprojection » qui questionnait en retour sur les regrets qu’à mon âge on laisse souterrainement germer.

Votre personnage semble étranger à un monde qu’il côtoie pourtant au plus près en tant que journaliste…

Youness Bousenna : Marc, le personnage principal, vit écartelé par une tension. D’un côté, il veut peupler sa vie d’intensités, ce que lui offre son métier de grand reporter, synonyme d’ascension sociale, de voyage et de frisson. De l’autre, il reste irrémédiablement cloîtré en lui, comme bloqué par une insensibilité profonde.

Cette distance, j’ai tenté de l’accroître au fur et à mesure du roman, afin de porter la tension initiale à un point d’incandescence, d’écraser progressivement la normalité sous un rapport d’étrangeté à soi et aux autres.

On sent de la colère plus que de la frustration, est-ce un moteur ou un frein pour lui ?

Youness Bousenna : La colère est l’affect premier sur lequel j’ai voulu faire reposer mon texte. Cette colère, qui découle d’abord de l’ennui adolescent de Marc, m’intéresse, car elle est une énergie ambiguë. Elle constitue le carburant originel de toute révolte, et donc des combats justes, mais elle contient sa propre corruption, sa démence et ses aveuglements. La colère de Marc s’apparente donc simultanément à un moteur existentiel, par sa force de propulsion, et un frein, puisqu’elle est au cœur du mal qui le ronge, et dont il tente de faire l’anatomie par l’introspection.

C’est également un témoignage sur notre époque.

Youness Bousenna : Marc affronte la question la plus simple et la plus intemporelle de la condition humaine : comment peupler le temps que la vie poste devant soi ? Mais ce personnage est simultanément un produit de son temps.

Par sa condition de « transfuge de classe », issu de cette première génération de la classe moyenne qui a pu choisir — par l’accès aux études supérieures — son avenir ; par sa profession de journaliste qui le place à l’avant-poste des grands événements du monde, des guerres du Proche-Orient aux jeux de pouvoir ; et enfin par sa vie, dont la quête d’intensité, la sensation de vide et une sorte d’errance ontologique résonnent avec l’esprit de son temps, en particulier celui de la génération qui a vécu les années 1990 et 2000, avec l’irruption d’une hypermodernité numérique et une impression bizarre de fin de l’histoire.

Un premier roman est un jeu de piste personnel, quelle est votre part dans ce roman ?

Youness Bousenna : Cette part est totale, puisque je suis ce personnage. Et nulle, car je l’ai écrit pour ne jamais l’être.

Crédits image : © Audrey Dufer