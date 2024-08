À travers les richesses d'Arles, “attirer l’attention sur la question écologique

Agir pour le vivant : de par son écosystème géologique spécifique, voici une perspective qui parle tout particulièrement à la ville d’Arles. Située en amont du delta du Rhône — où son cours s’y divise — la cité jouxte la Camargue, avec non loin un littoral, mais également la plaine de La Crau, biotope si particulier, et enfin la chaîne des Alpilles.

Le festival s’inscrit pleinement dans ce territoire spécifique qui peut être considéré comme aux avant-postes des conséquences observées du dérèglement climatique. Par ailleurs, Actes Sud a un catalogue qui se développe depuis l’origine sur la nature, l’habitabilité du territoire et le vivant. Jean-Paul Capitani, ingénieur agronome de formation, a développé en pionnier ces collections qui se déploient aujourd’hui avec le succès qu’on leur connaît.

Tout, sauf une Arlésienne

Imaginer une manifestation qui réunit des auteurs, des penseurs, et experts, autour de notions écologiques découlait d’un mouvement global. Accueillir et créer les conditions d’échanges entre toutes ces personnes fait partie de l’identité et de l’histoire entière d’Actes Sud.

Anne-Sylvie Bameule, présidente d'Actes Sud dans la librairie d'Arles

Il faut remonter aux origines de la maison, en 1978, pour mieux le comprendre. À cette époque, ni TGV ni portable : tout juste des fax et des télex. L’édition française se concentre dans le VIe arrondissement de Paris. Pour Hubert et Françoise Nyssen, ainsi que Jean-Paul Capitani, les fondateurs, créer une structure éditoriale dans les Bouches-du-Rhône impliquait de créer une force d’attractivité forte transformant la rencontre avec les auteurs en expérience.

L’hospitalité est le fil rouge de notre histoire. « J’ai grandi dans une maison qui jouxtait Actes Sud : toute la famille a grandi avec ce sentiment d’appartenance, sentiment qui a gagné les autrices et auteurs. Et qui nous renvoient leur plaisir de faire partie de cette maison. »

Et d'ajouter : « La ville avait bien entendu cette dimension touristique, de par le patrimoine historique, mais dans le sillage d’Actes Sud s’est développé un secteur culturel très fort qui a très largement dépassé les frontières de la ville pour rayonner à l’échelle nationale et internationale : les Rencontres de la photographie, Harmonia Mundi, la Fondation Luma TNPV Production, et plus récemment le Festival du dessin. »

Sensibiliser, efficacement

Conclurait-on que Salvator Dali s’était planté : le centre du monde se serait déporté de la gare de Perpignan à Arles ? « Nous cherchons tous, à travers les richesses de la ville, à attirer l’attention sur la question écologique. La prochaine étape sera de basculer de l’échelle citoyenne au niveau politique, car les entreprises, elles, ont déjà saisi l’opportunité. »

De fait, plus d’une dizaine de résidences s’est développée dans un même mouvement. Des sociétés prennent contact, des comités de direction demandent des conseils… Tant du côté privé que des institutions publiques, on prend conscience que ce vivant a été négligé. « Il est long de passer à l’action. Notre objectif ici est d’inspirer, rassembler les questions et chercher des chemins. »

Par ailleurs, le développement international de la manifestation connaît une dynamique qui correspond à l’urgence et à la nécessité du partage. Nous préparons la 4e édition d’Actuar por lo vivo à Medellin, la 3e édition d’Agir pour le vivant au Cameroun et la 1re édition en Belgique et au Japon grâce aux partenaires qui nous suivent dans cette aventure depuis les débuts.

Une logique qui répond d’ailleurs « à notre métier d’éditeur : diffuser et rendre accessible la pensée grâce au talent des auteurs. Un métier où l’on nourrit, autant que l’on se nourrit ».

Et dans la librairie située près de la chapelle du Méjan, on l’observe : le rayon sciences humaines connaît une forte activité, dans une période qu’accapare traditionnellement la sacro-sainte Rentrée littéraire ou la photographie. Attirer l’attention sur les livres, c’est aussi le rôle de cet évènement.

Agir pour le vivant, en quelque sorte.

Nancy Huston et Olivier Pauls en pleine lecture

Chapelle Saint-Martin du Méjan

Librairie Actes Sud

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

