Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli adapté au théâtre

Le Mage du Kremlin, roman de Giuliano da Empoli sorti quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine, plonge le lecteur dans l'univers sombre et intrigant du pouvoir dans la Russie contemporaine. L'histoire se concentre sur Vadim Baranov, ancien conseiller de Vladimir Poutine, surnommé « le Mage du Kremlin », pour son influence mystérieuse et sa capacité à manipuler les rouages du pouvoir.

À travers le regard de Baranov, le roman retrace l'évolution de la Russie depuis la fin de l'ère Eltsine jusqu'à l'établissement de l'autorité quasi absolue de Poutine. Le personnage de Baranov, à la fois observateur et acteur clé, incarne les forces obscures qui gravitent autour du pouvoir russe. Le récit explore la manière avec laquelle Poutine, ancien agent ordinaire du KGB, a été façonné par son entourage pour devenir le dirigeant redouté que l'on connait aujourd'hui.

Le roman de Giuliano da Empoli devrait bientôt faire l'objet d'une adaptation cinématographique réalisée par Olivier Assayas avec l'aide d'Emmanuel Carrère. Un casting de star viendra compléter le projet : Paul Dano, Alicia Vikander ou encore Jude Law. Mais d'abord c'est au tour du théâtre d'accueillir le récit finaliste du Prix Goncourt 2022.

Le Kremlin bientôt sur les planches

Du crépuscule de Boris Eltsine à l'ascension de Vladimir Poutine, la pièce librement adaptée du roman immergera donc son public dans les coulisses obscures du pouvoir russe. Elle dévoilera comment, sous l'influence de quelques hommes clés, dont Vadim Baranov, l'énigmatique Mage du Kremlin, un individu apparemment insignifiant peut accéder à la présidence et y exercer un pouvoir absolu, marqué par la solitude, la violence et le sang.

Au-delà des événements relatés, le spectacle invite à une réflexion profonde sur les mécanismes du pouvoir, et sur ce qui fait de la Russie un avant-goût inquiétant de ce qui pourrait, à terme, menacer plus généralement et plus profondément nos démocraties.

« Si Giuliano da Empoli écrit sur le pouvoir russe, c’est d’après moi pour traiter de la métaphysique du pouvoir davantage que d’un contexte géopolitique particulier. C’est pourquoi il me semble si intéressant de le lire et de le monter. On peut y voir la Russie comme le laboratoire de ce qui nous attend peut-être… », déclarait Roland Auzet, metteur en scène de la pièce.

Sa version du Mage du Kremlin se joue en trois temps : on passe de l'époque contemporaine au passé, avant de revenir à aujourd'hui afin d'analyser les conséquences de ce qui a précédé. Les tableaux actuels sont joués par Hervé Pierre (Sociétaire de la Comédie-Française), Karina Beuthe Orr et Philippe Girard, alors les personnages dans leur jeunesse sont incarnés par Andranic Manet, Stanislas Roquette, Claire Sermonne, Jean Alibert, et Irène Ranson Terestchenko.

Le Mage du Kremlin sera joué du 4 septembre au 3 novembre, à 17h ou 21h, à la Scala à Paris.

Crédits image : La Scala