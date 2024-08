Patti Smith invitée du Livre sur la Place, le Prix Stanislas 2024

La présidence sera assurée par Edgar Morin, figure emblématique de l'humanisme, de la résistance et de la pensée sociologique et philosophique, dont l'engagement a traversé plus de huit décennies de transformations sociales, politiques et culturelles.

L'événement mettra en avant la "Littérature monde", accueillant une vingtaine d'écrivains venus présenter leurs dernières œuvres, traduites récemment en français ou écrites directement dans cette langue. Parmi les invités, Djaïli Amadou Amal, Gioconda Belli, Kamel Daoud, Ananda Devi, Sébastien Dulude, Alaa El Aswany, Gaël Faye, Anna Funder, Eduardo Halfon, Souleymane Mbodj, Célestin de Meeûs, Arturo Pérez-Reverte, Antje Rávik Strubel, Navid Sinaki, Patti Smith, Camila Sosa Villada, Agnieszka Szpila, Koenraad Tinel, Ante Tomić, ou Gabriella Zalapì.

Des figures littéraires telles que Philippe Claudel, Christine Angot, Pierre Assouline, Pascal Bruckner, Françoise Chandernagor, et Éric-Emmanuel Schmitt seront également présentes.

L'événement met par ailleurs en avant les libraires locaux comme partenaires historiques, avec une librairie géante installée Place de la Carrière par l'association Lire à Nancy qui inclut L'Autre Rive, Librairie Didier, Hall du Livre, La Parenthèse, Plus Belles les Bulles, Le Léz'Art, et la Librairie du Musée des Beaux-Arts.

Célestin de Meeûs Prix Stanislas 2024

Comme chaque année, Le Livre sur la place sera également le théâtre de remises de prix littéraires, avec la 9e édition du Prix Stanislas, le Prix des libraires de Nancy – Le Point, le Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia, la Feuille d'Or de la Ville de Nancy - Batigère, le Prix Livre et Droits Humains de la Ville de Nancy, entre autres.

Le Prix Stanislas du meilleur premier roman de la rentrée littéraire valorise depuis 2016 des auteurs émergents de la littérature française. L’occasion de mettre en lumière les voix qui compteront dans les années à venir. Présidé cette année par la romancière Valérie Perrin, le jury composé de Nathalie Broutin, Clara Dupont-Monod, Baptiste Liger, Daniel Picouly, Pierre Vavasseur et de huit salariés de Groupama a sélectionné neuf primo- romanciers, invités et programmés au Livre sur la Place.

Grâce à la complicité du Théâtre de la Manufacture, trois comédien(ne)s, Aurore Déon, Étienne Guillot et Julia Vidit, prêteront leur voix aux premières pages de ces neuf premiers romans :

Ruben Barrouk, Tout le bruit du Guéliz (Albin Michel)

Louise Bentkowski, Constellucination (Verdier)

Martial Cavatz, Les caractériels (Alma)

Alice Develey, Tombée du ciel (L'Iconoclaste)

Agnès Jésupret, Les os noirs (Liana Levi)

Nicolas Martin, Fragile/s (Au diable vauvert)

Célestin de Meeûs, Mythologie du .12 (Sous-sol)

Justin Morin, On n'est plus des gens normaux (La Manufacture de Livres)

Virginia Tangvald, Les enfants du large (JC Lattès)

Parmi eux, le lauréat est Célestin de Meeûs, qui sera couronné le samedi 14 septembre à 11h30, au Forum littéraire Bernard Pivot.

Le Goethe-Institut de Nancy participe en organisant des discussions sur des thèmes européens, et célèbre des auteurs comme Antje Rávik Strubel, récemment primée.

Hommages seront rendus à Maryse Condé, Bernard Pivot, et Élise Fischer pour leurs contributions exceptionnelles. Des événements variés comme des lectures, des masterclasses, et une célébration du 80e anniversaire de la Libération de Nancy, enrichiront le programme.

Ci-dessous, la programmation complète :

Crédits photo : Livre Sur la Place