De la plume à la pellicule : le monde d'Oz s'étend au cinéma

Le futur film se déroule dans le monde enchanteur d'Oz et suit les parcours croisés d'Elphaba, interprétée par Cynthia Erivo, une actrice primée aux Emmy, Grammy et Tony, célèbre pour ses rôles dans Harriet et La Couleur Pourpre à Broadway, et d'Ariana Grande, icône mondiale de la musique, récipiendaire de plusieurs Grammy Awards, dans le rôle de Glinda.

Elphaba, avec sa peau inhabituellement verte, et Glinda, symbole de popularité et de privilège, forment une amitié à l'université de Shiz qui sera mise à l'épreuve par leur rencontre avec le Magicien d'Oz, joué par Jeff Goldblum, entraînant des répercussions durables sur leurs vies.

Dans la distribution, on retrouve également Michelle Yeoh, Oscarisée, dans le rôle de Madame Morrible, Jonathan Bailey en Fiyero, Ethan Slater en Boq, et Marissa Bode, qui fait ses débuts à l'écran en Nessarose. Elle est complétée par Bowen Yang et Bronwyn James dans les rôles de Pfannee et ShenShen, ainsi que Keala Settle, nominée aux Tony, qui incarne un personnage inédit, Miss Coddle.

Wicked est produit par Marc Platt (La La Land, La Petite Sirène), un producteur aux multiples nominations aux Oscars, Emmys et Tonys, en collaboration avec David Stone, producteur de Broadway récompensé par plusieurs Tonys.

Les producteurs exécutifs sont David Nicksay, Stephen Schwartz, également compositeur et parolier du film, et Jared LeBoff. L'adaptation du roman à succès de Gregory Maguire est signée par Winnie Holzman, scénariste du spectacle original, avec la musique et les paroles de Stephen Schwartz.

Jon M. Chu, réalisateur du long-métrage, a dirigé des films à succès comme Crazy Rich Asians ou In the Heights, une adaptation cinématographique de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda.

La comédie musicale dont est issue cette adaptation est signée Stephen Schwartz et Winnie Holzman, et fut créée à Broadway le 30 octobre 2003. Basée sur le roman de Gregory Maguire, elle revisite l'histoire des sorcières d'Oz avant l'arrivée de Dorothy, en se concentrant sur la relation complexe entre Elphaba, la future Méchante sorcière de l'Ouest, et Glinda, la Bonne sorcière du Sud.

Depuis son lancement, Wicked a connu un immense succès, dépassant le milliard de dollars de recettes et devenant la deuxième comédie musicale la plus rentable à Broadway. Elle a été honorée de trois Tony Awards et un Grammy.

Le Magicien d'Oz, écrit par L. Frank Baum et publié pour la première fois en 1900, est un roman emblématique de la littérature américaine pour enfants. L'histoire suit les aventures de la jeune Dorothy Gale, emportée par une tornade depuis le Kansas jusqu'au pays magique d'Oz.

Accompagnée de son chien Toto et de nouveaux amis qu'elle rencontre en chemin — l'Épouvantail sans cerveau, le Bûcheron en fer blanc sans cœur et le Lion peureux en quête de courage — Dorothy cherche à rencontrer le mystérieux Magicien d'Oz dans l'espoir de retourner chez elle. Ce conte, qui mêle la quête initiatique et la satire sociale, a marqué des générations de lecteurs par ses thèmes de l'amitié, du courage et de la découverte de soi.

Au fil des années, Le Magicien d'Oz a inspiré une multitude d'adaptations dans divers médiums. La plus célèbre est sans doute le film musical de 1939, avec Judy Garland dans le rôle de Dorothy, qui a immortalisé des chansons comme Over the Rainbow et introduit des éléments visuels iconiques, comme les chaussures rouges de Dorothy, ou notamment des comédies musicales, dont la plus notable est donc Wicked.

Crédits photo : Universal Pictures France