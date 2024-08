La Fille du roi des Elfes, réédité aux éditions Callidor

Le jeune prince Alveric s’engage ainsi dans une quête périlleuse, armé d’une épée enchantée, pour atteindre un royaume dont nul ne revient. Parviendra-t-il à déjouer les pièges qui se dressent sur son chemin ? Gagnera-t-il l’amour de la fascinante Lirazel ? Et pourra-t-il échapper aux terribles malédictions que l’implacable roi des Elfes a jetées sur lui ?

Cent ans après sa publication, le célèbre roman de Lord Dunsany n’a rien perdu de sa magie ni de sa pertinence. Plus proche du conte merveilleux que des grandes épopées qui ont ensuite marqué la fantasy, La Fille du roi des Elfes est une œuvre fondatrice qui a durablement influencé le genre, inspirant des maîtres de l’imaginaire tels que J. R. R. Tolkien, Arthur C. Clarke, et Neil Gaiman, qui signe la préface de cette édition spéciale.

Les éditions Callidor nous en offrent les premières pages en avant-première :

Lord Dunsany (1878-1957), baron, explorateur, dramaturge et poète irlandais, est célèbre pour ses contes et ses romans de fantasy. Influençant les plus grands, de Lovecraft à Tolkien, en passant par Ellen Kushner, Jo Walton et Neil Gaiman, son œuvre pleine de poésie et au style sans pareil fait de lui l’un des plus importants représentants des littératures de l’imaginaire.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024