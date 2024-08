Les vedettes de la rentrée littéraire réunis pour Livres dans la Boucle

Sous la présidence de Bernard Minier, le festival mettra à l’honneur plus de 200 auteurs pour offrir un panorama complet de la littérature contemporaine. Parmi les temps forts de cette édition, le festival rendra hommage à deux figures majeures de la littérature du XXe siècle : Françoise Sagan et Charles Bukowski.

Le vendredi 20 septembre à 20h, l’Auditorium du Conservatoire accueillera un spectacle intitulé « Françoise par Sagan », une mise en scène de Caroline Loeb inspirée des interviews de Sagan, révélant toute la profondeur et la complexité de l’auteure de Bonjour Tristesse. Le lendemain, une lecture musicale d'extraits choisis de son œuvre, interprétée par Viktor Lazlo et l’Orchestre Victor Hugo, prolongera cet hommage sensible et émouvant.

Charles Bukowski, le poète de la contre-culture américaine, sera également célébré à travers deux événements. Le samedi 21 septembre, une table ronde à La Comédie explorera la singularité de son œuvre, avec la participation de son traducteur Romain Monnery et de l’éditrice Marion Mazauric. Le dimanche, Philippe Jaenada prêtera sa voix pour une lecture de textes de Bukowski, accompagnée d’une performance musicale et artistique, pour une plongée intense dans l’univers brut et désinvolte de l’écrivain.

Des invités qui marquent la rentrée littéraire

Le festival sera aussi l’occasion de rencontrer des auteurs de premier plan de cette nouvelle rentrée littéraire. Gaël Faye, révélé au grand public par son roman Petit Pays, projettera le film qui en est adapté, réalisé par Éric Barbier. Il en profitera également pour présenter son nouvel ouvrage Jacaranda. Alice Zeniter, lauréate du Prix Goncourt des lycéens pour L’Art de perdre, animera un grand entretien où elle reviendra sur son parcours et ses œuvres récentes, dont Frapper l'épopée, sorti le 14 août dernier.

Olivier Norek, ancien policier devenu écrivain à succès, évoquera au cours d'un grand entretien son dernier roman, Les guerriers de l'hiver. Dans ce texte, l'auteur s'éloigne de son genre de prédilection, le thriller, pour raconter l'histoire de Simo Häyhä, un des meilleurs tireurs d'élite de l'histoire qui a sévi lors du conflit russo-finlandais de 1939. Aurélien Bellanger reviendra pour sa part sur son roman polémique Les derniers jours du parti socialiste, au cours d'une rencontre avec Camille Pascal et Nicolas Idler.

A LIRE — Olivier Norek et le "petit" chasseur finlandais, plus grand snipeur de l'histoire

Bernard Minier, président du festival cette année, se prêtera lui aussi à l’exercice du grand entretien le samedi 21 septembre à 15h30, un moment attendu pour échanger sur son dernier roman Les Effacées et revenir sur sa passion pour le dessin. La rencontre sera illustrée par Morgan Navarro en direct.

Livres dans la Boucle accueillera de nombreux autres écrivains de renom, tels que Cécile Coulon, Olivier Guez, Kamel Daoud, Maud Ventura, Yann Queffélec ou encore, qui viendront également présenter leurs derniers ouvrages en date. Les festivaliers pourront assister à de multiples performances artistiques, ateliers, et séances de dédicaces tout au long du week-end.

Le festival marquera également les 30 ans de Pocket Jeunesse (PKJ), maison d’édition jeunesse emblématique. À cette occasion, plusieurs auteurs de PKJ, dont Sébastien Gendron et Myriam Savary, seront présents pour rencontrer leur jeune public et célébrer trois décennies de littérature jeunesse.

L'ensemble du programme détaillé est à retrouver ci dessous :

Crédits image : Livres dans la boucle

DOSSIER - Livres dans la boucle : Besançon au coeur de la rentrée littéraire