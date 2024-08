Léon Lequeux, l'homme qui a découvert l'Atlantide !

Au fil des ans, ses multiples supercheries en Belgique, au Maroc et en France le transforment en un personnage tristement célèbre, désigné par la communauté scientifique et le public comme un pur mystificateur.

Ce roman, s'inspirant des vrais éléments de la vie de Léon Lequeux, nous plonge dans son aventure tumultueuse marquée par d'incroyables fraudes, à travers des lieux tels que Liège, Spiennes, Casablanca, Paris, Orléans et Provins, dès le début du XXe siècle.

Une présentation du livre est prévue à la librairie Wallonie-Bruxelles, le 21 septembre, à 11h, à Paris.

Les éditions f deville nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1975, l'historien Marc Meganck a choisi la littérature comme principal moyen d'expression.

Auteur de nombreux travaux historiques, essais et fictions, dont le roman notable Le jour où mon père n’a plus eu le dernier mot publié chez F deville, il explore des thèmes variés tels que la vie urbaine, les voyages, les bistrots locaux où il écrit, la recherche des origines, et les facettes les plus admirables comme les plus sombres des villes.

