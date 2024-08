Contenu, contenant : en matière de TVA, n'est pas un livre qui veut

Dans un récent rescrit (actualités Bofip du 21/08/2024), l'administration fiscale française a corrigé le tir : les conteuses de livres audio pour enfant comprenant une enceinte — des appareils type Lunii, Bookinou et consorts — n'appliqueront plus le taux à 5,5 %. Ce dernier était l'apanage les livres imprimés, numériques et audiolivres.

La douloureuse en marche

Cette régulation intervient alors que ces produits jouaient sur la confusion entre leur fonction de contenant et les contenus qu'ils diffusaient — des livres audios, donc. Désormais, les revendeurs appliqueront un taux plein de 20 %, au même titre que les jouets ou les supports de son dont ils font partie.

La correction établie par les autorités aura une conséquence directe sur les prix des produits proposés. Chez Lunii par exemple, le produit phare « Ma Fabrique à Histoires », destinée au enfants de 3 à 7 ans, est aujourd'hui proposée à 64,90 € sur leur site (ce qui correspond à 61,33€ HT), avec cette hausse : elle basculera ainsi à 73,60 €. Même punition pour leur produit plus haut de gamme, la « FLAM », qui s'adresse aux 7 à 11 ans : affiché à un tarif de 99,90 €, il basculera donc à 113,29 € en applique le même calcul. En somme, les consommateurs seront les premiers pénalisés – ah, les joies de la TVA...

Double effet kiss cool

L'autre conséquence pour ces fabricants s'appliquera sur leur bilan fiscal. En effet, lorsqu'une entreprise vend un produit qui affiche un TVA plus faible que les produits qu'elle achète, elle bénéficie d'une créance fiscale. En commercialisant leurs machines avec une TVA à 5,5 %, la créance augmentait pour chaque achat taxé à 20 %.

Cet avantage appartient désormais au passé. Pire : en cas de rétroactivité de la décision, le rattrapage des années durant lesquelles les fabricants de conteuses ont appliqué un taux réduit déboucherait sur une addition des plus salées.

Clarification et réalignement avec la concurrence

Un tel redressement fiscal avait déjà touché les livres numériques. Au début des années 2010, il fut décidé que les e-books seraient taxés, de la même manière que les livres physiques, à 5,5 %. Dans la foulée, la Commission européenne traduisait en justice la France et le Luxembourg en raison du taux de TVA réduit qui y était appliqué sur les livres électroniques.

La Cour de Justice de l'Union européenne rendait enfin, en 2015, sa décision qui qualifiait d'illégal ce taux réduit, contraignant la France à repasser à 20 % la TVA sur les zibouks. En fin de compte, la France obtint gain de cause : un livre, numérique ou non, restait un livre, et le taux réduit s'est imposé.

En faisant passer le taux fiscal des conteuses de 5,5 % à 20 %, l'administration fiscale rétablit également un équilibre concurrentiel avec les autres appareils de stockages – smartphones, tablettes, ordinateurs –, qui taxés plein pot.

Mais alors, qu'est-ce qu'un livre ?

Mais plus globalement, cette décision clarifie ce que l'on qualifie de livre, et par là même, quels produits sont habilités à appliquer une TVA réduite à 5,5 %. Selon cette dernière, un bouquin est constitué d’éléments imprimés, qui reproduisent une œuvre de l’esprit, et ne présentent par un caractère commercial ou publicitaire marqué. Enfin, ils contiennent pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur.

À ce titre, il apparait logique que la vente conteuses de livres audio pour enfant soit soumise à une TVA à 20 %. ActuaLitté a sollicité différents vendeurs pour obtenir une réaction : ni Lunii ni Bookinou n'ont pour l'heure répondu à nos demandes.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0