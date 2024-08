L'écologie n'est pas un concept : c'est vital

Au lendemain, le crew nous retrouve à une terrasse au cœur d’Arles, sans Nancy Huston, repartie vers d’autres aventures, avec ou sans semelles de vent. Et le maître d’œuvre est plutôt heureux de la prestation : « J’ai trouvé, le cocktail le plus explosif possible et, en même temps, qui soit le moins dans une posture, qui ne soit pas dans la parade, du cosmétique, quelque chose qui soit vrai puissant, en tout cas je crois, selon mes goûts. »

Un quintette qui ouvrait le festival, qui durera jusqu’au 1er septembre, et que le romancier a constitué en se réappropriant cette idée d’écoréconciliation. « Je n’avais pas les connaissances suffisantes pour pouvoir travailler là-dessus, chercher des poètes et des musiciens qui bossent là-dessus. Par contre, Agir pour le vivant, si on part du vivant, qui est nous est cher, de nos vécus, nos destins, nos chemins… alors oui, ça devient possible. »

Et soudainement, c’est une idée de paix qui s’impose. Et Jean d’Amérique l’indique en d’autres termes : « On a l’impression qu’on est en guerre, toujours. Contre un monde, contre un système qui nous empêche d’exister et qu’il faut tous les jours se battre. » Et d’ajouter : « J’ai aussi creusé des brèches de liberté, ne serait-ce que pour créer cette paix, ou en tout cas l’envisager. Donc oui, à un moment dans mon texte, je me transforme en oiseau et j’impose la paix. »

Mais si l’on évoque cette notion, avec elle vient immanquablement l’idée d’une communion entre l’humain et son environnement, note Samira Negrouche. Avec comme un tir à corriger : « Je vais oser dire qu’on est peut-être en décalage sur ces questions : beaucoup ont l’impression que l’Afrique est en retard sur la question écologique. En réalité, quand on regarde les chiffres, le plus gros de la pollution a été quand même généré par les pays occidentaux. Sauf que ce qui est en train de se passer en ce moment, c’est que le continent africain et une partie de l’Asie aussi sont en train de devenir un déversoir des déchets du sud. »

Moher, lui, se souvient d’un premier jour de mistral, lorsqu’il était enfant, à Marseille : « Je m’en rappelle très bien : on voit la ville complètement changée, avec des papiers de partout, etc. Je me rappelle que ça m’a fait un petit choc et même maintenant, actuellement, quand il y a ces fameux jours de mistral, j’éprouve toujours une espèce de pincement et d’énervement. »

Un entretien vivant, c’est le moins que l’on puisse dire, à retrouver dans notre podcast.

Un extrait de leurs ouvrages est proposé en fin d'article.

Crédits photo : le crew Moher, DJ originaire de Marseille, Jean d’Amérique, écrivain, Samira Negrouche, poétesse et Marin Fouqué (de gauche à droite) – ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Agir pour le vivant : construire une politique écologie globale