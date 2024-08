À Marseille, La Pharmakeia soigne les coeurs avec les mots

Les mots peuvent soigner les maux. Voilà toute l’ambition de La Pharmakeia, récemment installée dans le 6e arrondissement de la cité phocéenne. Ce quartier, réputé pour être le plus littéraire de la ville avec sa dizaine de librairies, a connu un certain changement depuis le mois de juin.

Désormais, près de la Préfecture trône ce local trompe-l’œil qui ressemble, à s’y méprendre, à une pharmacie. Et pour cause, sa devanture en reprend les codes et couleurs, avec sa teinte verte et sa calligraphie très officielle.

Tout est fait pour nous tromper, jusqu’au nom de l’enseigne. « Pharmakeia », cela vous dit peut-être quelque chose... De fait, c’est dans la Grèce antique qu’il trouve sa source. Ce terme désignait, à l’origine, l’art de guérir, mais aussi le fait de guérir par l’art.

L’on note également l’écho biblique du mot, que Saint-Paul a employé dans une lettre adressée aux Galates. C’est ainsi que « pharmakeia » acquiert une résonance mystique et peut désormais se traduire par « sorcellerie », ou « arts magiques »... Un clin d’œil subtil au concept de la librairie, et à Roxane David, fondatrice de la librairie qui croit en la magie des mots.

Devanture de La Pharmakeia / © Elliot David

« La lecture m’aide à ralentir le rythme »

Parisienne de naissance, et marseillaise d’adoption depuis 7 années, la libraire a mis un premier pied dans l’univers du livre après des études de sciences sociales, suivies d’un master métier du livre. Partagée entre l’édition et la vente d’ouvrages, Roxane David a finalement penché pour ce qui est aujourd’hui devenu son métier : libraire.

Une dizaine d’années se sont écoulées avant que la trentenaire ne découvre le yoga : une pratique qui a changé sa vision du métier. « Avant de découvrir ce sport et la philosophie qui l’entoure, la littérature était surtout un moyen d’enrichir mes connaissances personnelles. Mais, aujourd’hui, la lecture m’aide à ralentir le rythme, et prendre conscience de ce qu’il se passe à l’intérieur de moi ». C’est cette idée de « lecture introspective », que la libraire souhaite partager aux Marseillais qui croisent son chemin.

7 couleurs pour guider les lecteurs

En apparence, cette librairie généraliste fonctionne comme les autres. Sur les étagères sont disposés des ouvrages de littérature française et étrangère, des BD, des œuvres de jeunesse, de sorte que chacun puisse y trouver son bonheur. « Mais ici, je propose aux clients de se repérer autrement », dévoile Roxane David, un sourire sur le visage.

Pour ce faire, l’ex-Parisienne place des étiquettes colorées, çà et là. « J’ai créé un code de 7 couleurs, qui correspondent chacune à une thématique précise », nous informe-t-elle. Les clients sont donc invités à se diriger vers les étiquettes vert clair s’ils souhaitent découvrir des titres en lien avec la confiance en soi, le violet pour la connaissance de soi, le blanc pour l’intuition. Le vert foncé est quant à lui lié aux relations, le rouge pour la sécurité, le bleu pour la communication, et les étiquettes orange sont réservées au plaisir.

Code couleur et étiquettes / © Elliot David

Quand la littérature transforme

Découpés en forme de cœur, ces mots appellent le lecteur avec une phrase d’accroche : « Lis-moi ». Une référence claire à Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. Dans ce conte pour enfants, Alice découvre une porte minuscule qui mène vers un magnifique jardin. Mais, trop grande pour y aller, elle doit avaler un gâteau sur lequel il est inscrit « Mange-moi », lui permettant de rétrécir. Ainsi, la jeune fille se transforme et découvre un univers magique, où elle va grandir et s’épanouir.

« Mais ici, au lieu de “mange-moi”, il est écrit "lis-moi" », s’amuse Roxane David. Une invitation à entrer dans l’univers des auteurs, et bénéficier de la magie des mots pour en apprendre plus sur soi-même, se transformer au fil du récit, et ressortir de l’ouvrage différent.

« Je n’écarte aucun livre »

Bien sûr, la libraire ne peut avoir écumé seule les pages de tous les ouvrages. Alors, si elle a retracé le fil de ses précédentes lectures pour en faire la chronique, elle s’inspire aussi « des retours des clients », avec qui elle discute beaucoup.

Tous les genres trouvent donc leur place sur les étagères de La Pharmakeia. Pour Roxane, qui rejette les étiquettes, « tous les livres sont des outils de compréhension de soi », y compris les best-sellers. Alors, quand les éditeurs adaptent leur communication avec cette librairie au concept hybride, lui proposant de nombreux ouvrages de développement personnel, la Marseillaise d’adoption préfère « n’écarter aucun livre ».

Et pour cause : « Je suis souvent surprise de prendre des livres qui n’ont a priori rien à voir avec les problématiques personnelles, avant de prendre conscience qu’ils éveillent beaucoup de choses en nous ». C’est notamment le cas pour les ouvrages de sciences humaines, que la jeune femme aime conseiller « car ils sont de bons miroirs pour nous permettre de voir ce qu’il y a en chacun de nous ».

Roxane David dans sa librairie / © Elliot David

Les cours de yoga arrivent en librairie

En 3 mois d’ouverture, La Pharmakeia s’est construit une base de clients réguliers, habitant majoritairement dans le quartier. Et les retours sont positifs, « certains lecteurs font beaucoup de route pour me trouver », souffle timidement la libraire.

Sereine quant à l’avenir de son commerce, Roxane David a des idées plein la tête. « Dès la rentrée, je proposerai des cours de yoga où on lit des livres », annonce-t-elle. « C’est un moyen de rapprocher mes deux passions, et c’est ce qui me rend heureuse », conclut cette libraire, passionnée par son métier.

Crédits image : © Elliot David