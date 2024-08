La dissolution aurait couté "l'équivalent d'un an d'achats de livres"

Les premiers titres de la rentrée littéraire ont fait leur apparition sur les tables des librairies, et ont lancé le coup d’envoi du bouillon littéraire qui accompagne cette fin de mois d'août et ce début de mois de septembre. Pour l’occasion, les principaux intéressés ont fait la promotion des ouvrages de leurs confrères et consœurs sur les réseaux sociaux. ActuaLitté a établi une sélection (non exhaustive) des titres qui ont attiré l’œil des auteurs en cette nouvelle rentrée littéraire.