42 détenues jurées du Prix Littéraire de la Liberté Intérieure 2024

Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas, de Marie Balmary, Albin Michel / mars 2024

Les volcaniques, de Simon Berger, Desclée de Brouwer / janvier 2024

Une semaine de silence, de Florence Besson, Flammarion / mars 2024

Retrouver la liberté spirituelle, de Michel Cool, Salvator / février 2024

Vivre avec l’irréparé, d’Isabelle Le Bourgeois, Albin Michel / février 2024

Je vais entrer dans un pays, de Guillaume Marie, Corti / février 2024

Ceci est mon corps, de Charlotte de Vilmorin, Grasset / mars 2024

Institué en 2018 par Le Jour du Seigneur, ce prix est soutenu depuis 2023 par l'écrivain Alexandre Jardin. Il vise à distinguer des œuvres originales variées telles que des essais grand public, des témoignages, des romans, des pièces de théâtre ou des biographies qui explorent les thèmes des valeurs spirituelles, du dialogue et de la tolérance. Ces valeurs sont chères à cette émission, la plus ancienne du paysage audiovisuel français, qui rassemble chaque dimanche plus de 700.000 téléspectateurs.

Pour cette édition, 5 femmes et 37 hommes, tous détenus, composeront le jury. « Qui de mieux en effet pour explorer la thématique de la liberté intérieure que des personnes elles-mêmes soumises à la privation de liberté pour des durées variables ? », interroge Thierry Hubert, porte-parole du prix et producteur de l'émission.

Ces détenus se sont portés volontaires pour juger les 7 œuvres en compétition, sous la supervision d'un bénévole ou d'un aumônier de leur lieu de détention. Ils ont eu jusqu'au 15 août 2024 pour lire les livres, échanger leurs impressions, débattre et transmettre leurs votes. La Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré compte le plus grand nombre de jurés, avec 10 participants, suivie par le Centre Pénitentiaire de Perpignan et celui du Sud Francilien, chacun comptant 8 jurés.

La délibération du jury, présidé par Anne Le Maître, gagnante de l'édition précédente avec son livre Un si grand désir de silence (Éditions du Cerf), aura lieu le 9 septembre à Paris.

Un représentant des jurés détenus assurera la transmission de leur voix et de leur vote lors de cet événement. La cérémonie de remise du Prix Littéraire de la Liberté Intérieure 2024 se tiendra le 11 septembre à 18h30 à la librairie La Procure Saint-Sulpice à Paris. Le réseau de librairies La Procure, la radio RCF et le journal Ouest-France figurent parmi les partenaires historiques de ce prix.

Les établissements pénitenciers partenaires de l’édition de 2024 sont :

En Nouvelle-Aquitaine

La Maison d’Arrêt d’Angoulême (16)

La Maison d’Arrêt de Saintes (17)

La Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré (17)

Le Centre de Détention de Mauzac (24)

En Hauts-de-France

La Maison d’Arrêt de Lille-Sequedin (59)

Le Centre de détention de Bapaume (62)

Le Centre Pénitentiaire de Liancourt (60)

Le Centre Pénitentiaire de Longuenesse (62)

La Maison d’Arrêt de Béthune (62)

En Rhône-Alpes-Auvergne

Le Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03)

Le Centre Pénitentiaire de Valence (26)

Le Centre Pénitentiaire de Riom (63)

La Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas (69)

En Occitanie

Le Centre Pénitentiaire de Perpignan (66)

En Ile-de-France

Le Centre Pénitentiaire Sud-Francilien (77)

Les Lauréats précédents du Prix littéraire de la Liberté Intérieure sont :

En 2023, Anne Le Maitre pour Un si grand désir de silence (Éditions du Cerf)

En 2022, Patrick Goujon pour Prière de ne pas abuser (Seuil)

En 2021, Charles Wright pour Le chemin des estives (Flammarion)

En 2020, Jacqueline Kelen pour Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien (Éditions du Cerf)

En 2019, Adrien Candiard pour À Philémon (Éditions du Cerf)

En 2018, Sandro Veronesi pour Selon Saint-Marc (Grasset)

