Il neige sur le pianiste : ôde à la beauté

« Vraiment, tout allait mal. Où qu’on regarde. Ici comme partout. Chaque jour, un peu moins de beauté, un peu moins de féerie. Moins de fées. La beauté niée, rongée, saccagée. La vitre des apparitions était à présent vide. Crépuscule, ombres, pluie. Quel hiver pluvieux, quel sal hiver gris, sans neige. »

Mais cette histoire n’est pas celle que vous croyez. Si le renard a bel et bien une importance dans ce récit, en amenant avec lui une énergie naturelle et fougueuse, il est un personnage presque secondaire. Un compagnon sauvage, une entité presque mythique qui peuple le paysage et les pensées de notre narratrice.

Cette histoire est toute autre. Il s’agit en réalité d’un court moment d’infini, entre une femme et un homme. Une écrivaine et un pianiste. Deux artistes : elle et ses mots, lui et ses notes de musique. Pourtant, leur chemin ne s’est jamais croisé. Il a d’abord fallu une rencontre. Un coup de pouce du destin, dira-t-on. « … juste avant d’aller me coucher, le même soir, j’avais encore découvert dans ma boîte mail le message d’un interprète de Jean-Sébastien Bach, un pianiste très connu que néanmoins je ne connaissais pas quelques semaines auparavant, et dont m’avait beaucoup parlé mon amie Ysé. » C’est donc par une amie que la narratrice découvre cet homme, qu’un email suffira à convaincre d’un jour venir se perdre dans la montagne, dans cette maison, avec elle.

Ce qui ne devait être qu'un unique soir se transforme en une dizaine de jours passés côtes à côtes. Dix jours et onze nuits à se découvrir ; à échanger des mots, des regards, des moments. Une période durant laquelle elle le « séquestre », lui, cet étrange animal de musique et de passion, pour mieux l’observer.

Parfaitement captivée par cet étrange personnage, elle lui propose une tisane pour l’aider à dormir. Un soir, elle y glisse quelques gouttes de somnifère… avant de s’inviter dans sa chambre. « Jamais encore je n’avais observé aussi intensément un être vivant. Et lui, toujours quelqu’un d’autre, multiple, fuyant, en fuite, toutes sortes d’entités. Comment le saisir ? » Là, en silence, fascinée, elle le regarde avec une attention troublante, nuit après nuit. Jusqu’au moment de se dire au revoir pour de bon.

Voici une œuvre poétique, pleine de douceur. C’est beau, c’est fort, c’est un voyage paisible et une danse silencieuse. C’est un moment d’éternité, suspendu dans l’atmosphère, accompagné par la beauté de cette neige qui tombe en quantité impressionnante. C’est d’un calme envoûtant. La maison en elle-même devient un cocon dans lequel tout est enfin possible pour notre narratrice, elle qui se sent vieille et qui pense que les aventures lui sont désormais interdites.

En très peu de pages, la lecture nous embarque dans une aventure de contemplation et d’amour. Pour cet homme, surprenant musicien de l’Est, avec sa voix grave et son regard hésitant. Pour ce renard, cette bête sauvage qui ne doit jamais être apprivoisée, de peur de dénaturer son essence. Pour elle-même, cette femme écrivaine cachée dans sa maison à l’envers. Pour le monde, ce monde qui se fait détruire, en témoignent les arbres coupés dans la forêt par les terribles machines de l’homme.

Un grand bravo à Claudie Hunzinger pour ce roman de rentrée littéraire, absolument charmant.