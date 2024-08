Piratage : les petits éditeurs paralysés en pleine rentrée littéraire

Comme toute entreprise, les diffuseurs ont recours à un progiciel – solution technique à même d’en gérer d’autres, qui intègre tous les processus opérationnels : on appelle cet outil ERP (Enterprise Ressource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré). Huit distributeurs passent par le prestataire Octave, qui pilote, entre autres, le stockage, de la préparation de commandes, des facturations, ou encore des retours. Voire parfois, le site internet...

L'éditeur de logiciels a été victime d'un ransomware (ou rançongiciel), assure le site Zataz dont la méthode est désormais tristement connue : ici, c'est une partie du système d’information qui a été cryptée, rendant ses opérations impossibles... Une prise d'otage numérique, qui ne se résoudra qu'en l'échange d'une rançon – le montant demandé n'a pas été divulgué.

Un outil vous manque...

Avec une rentrée littéraire amorcée depuis une semaine, cette situation devient intenable. « Depuis l'attaque cybernétique du 16 août dernier contre l'entreprise Octave, tout le secteur du livre est fortement perturbé », constate Cathy Decreton des éditions belges F deville, cliente de Pollen Diffusion, auprès d'ActuaLitté.

« En tant qu'éditrice, je me retrouve face à un défi, car les libraires ne peuvent plus passer de commandes via les systèmes automatisés habituels. La communication avec les distributeurs est compromise, ce qui rend difficile l'accès à des informations essentielles sur les stocks. Habituellement, je dois toujours avoir un accès direct à ces données pour les gérer efficacement, et répondre aux demandes fluctuantes, mais tout est désormais immobilisé », poursuit-elle.

L'outil Periscope, qui permet de suivre l'état des stocks au jour le jour, comme les retours et les commandes, est à présent inaccessible, ce qui handicape le plus un autre éditeur, aussi client de Pollen, qui a accepté de témoigner : « Pour l'instant, toutes les commandes passées avant l'incident sont en cours, mais des retards sont à prévoir, particulièrement problématiques avec la rentrée littéraire. Si des réassorts sont nécessaires, nous serons confrontés à des problèmes de stocks dans deux à trois semaines. »

Étienne Galliand, des éditions Double Ponctuation, a été informé voilà une semaine, par une communication de Pollen alertant les éditeurs partenaires de cette attaque. Pour lui aussi, le manque de l'outil Periscope est le plus handicapant : « Ce matin par exemple, j'ai eu un auteur au téléphone, et j'aurais aimé pouvoir lui dire combien de ses titres il me restait en stock. », nous confie-t-il. Mais de pointer : « Pollen réalise en ce moment des efforts remarquables, il faut le souligner. »

Pollen s'active

Après ce premier message pour prévenir de l'attaque informatique contre Octave, le diffuseur-distributeur a envoyé un nouveau mail ce matin à ses clients, qui révèle notamment la sauvegarde des bases de données (articles, adressages logistiques, fichiers libraires, grilles d’office). Ce qui a permis « la mise en production de la solution dégradée que nous avons mise en place ».

Il garantit également que les commandes de réassort passées par les libraires sont bien conservées et traitées, à compter de ce 26 août. Elles pâtiront cependant de délais rallongés – les libraires ont été avertis, de même que le Syndicat de la Librairie Français. Ce dernier a relayé à ses membres le dernier message de Pollen, demandant un crédit retour, lorsque le traitement des colis reviendra. L'équipe de Pollen alerte par ailleurs qu'elle n'est « pas en mesure d’émettre de factures » et les commandes « sont servies sur la base de bons de livraisons ». Elles devront être émises dans un deuxième temps, lorsque le système aura redémarré.

Les commandes des librairies indépendantes, d'Amazon, et de l'export suivent le processus habituel, et une confirmation est attendue pour la FNAC. Les mises à jour sur Dilicom se limitent pour le moment aux indications de disponibilité des nouveautés, et une adresse email spéciale a été créée pour les commandes urgentes. Les relevés de ventes d'août seront émis après le reboot du système, mais les délais de paiement restent inchangés. Les retours ne pourront enfin pas être traités jusqu'au redémarrage, et le délai pour les retraits éditeurs est maintenant de huit jours.

Octave a par ailleurs expliqué à Pollen, « informellement », qu'un délai de 3 à 4 semaines est à prévoir pour le retour à la normale.

Des mesures ont également été mises en place par Pollen pour gérer les commandes en librairie : les commandes de réassort depuis le 15 août sont traitées malgré des retards, sinon même régime que pour les éditeurs : la facturation est suspendue et remplacée par des bons de livraison, les mises à jour de disponibilité des nouveautés sont aussi limitées sur Dilicom, la même adresse email que pour les éditeurs est disponible pour les commandes urgentes, et les retours ne seront traités qu'après le redémarrage du système.

Les sites web hébergés par la société, y compris celui de Pollen, ne sont plus accessibles. Une nouvelle avanie pour ce diffuseur qui avait déjà subi les conséquences d'une attaque informatique en juin, touchant cette fois les services comptables.

Encore l'édition indépendante qui trinque ?

Un constat est partagé par les éditeurs interrogés par ActuaLitté : le timing ne peut être anodin : Cathy Decreton, des éditions F deville, décrit : « La rentrée littéraire est un moment critique pour l'actualisation des fiches articles et des bases de données. Les libraires et autres acteurs du marché doivent disposer d'informations à jour, mais même les mises à jour ne suivent pas. »

Les cybercriminels misent en effet sur cette période de forte activité pour maximiser l'impact de leurs attaques, exploitant les vulnérabilités des systèmes lorsqu'ils sont le plus sollicités. D’autant plus gênant qu’Octave compte un certain Cultura parmi ses clients : depuis 2019, l’enseigne passe par les outils de la société pour « son développement à l’international » ainsi que la création de son réseau Cultura Belgium. ActuaLitté n’est pas parvenu à joindre l’enseigne à cette heure.

En octobre, Étienne Galliand co-publiera avec L'Alliance internationale des éditeurs indépendants le prochain numéro de la revue Bibliodiversité. Sa thématique ? La précarité de l’édition indépendante. L'affaire prend ici la tournure d'un cas d'école, souligne-t-il : « Une fois encore, ce type de problème touchera des petits éditeurs, indépendants, exacerbant les difficultés de structures déjà fragiles. Pollen n'y est pour rien, mais force est de constater que ce sont encore ces maisons qui souffrent le plus... »

En tout, huit distributeurs ont donc subi les conséquences de cette attaque. Si Pollen et Makassar, diffuseur-distributeur spécialisé en bande dessinée, comic et manga, ont communiqué sur cette attaque, les six autres semblent rester pour le moment silencieux. Contactée par Actualitté, la société Octave n’a pas encore répondu à nos demandes. Le diffuseur Pollen nous apportera plus d’informations demain. Pour sa part, Jérôme Vincent, responsable des éditions Actusf se veut confiant : « Les nouvelles [de Pollen] ont l'air plutôt encourageantes. »

Quid de la solution des diffuseurs indépendants ?

Face aux défis technologiques constants et aux cyberattaques croissantes, des diffuseurs indépendants comme Pollen Diffusion et Belles Lettres Diffusion Distribution avaient décidé en 2021 de collaborer pour développer une solution ERP commune. Cette initiative était née de la nécessité de remplacer l'outil de gestion fourni par Octave, qui cessera son activité en 2025 pour obsolescence.

Le nouveau système était prévu à la base pour être opérationnel début 2022, qui devait intégrer des fonctionnalités essentielles de gestion des stocks et de commandes, tout en étant adapté aux spécificités du marché du livre. Là-encore, on aura sous peu des informations sur le statut de ce projet.

La rançon, sans succès...

Cette même année 2021, plusieurs incidents technologiques majeurs avaient affecté le secteur des librairies, notamment un incendie chez OVH et une attaque de ransomware contre le logiciel Medialog, utilisé par l'opérateur Tite-Live. Cette cyberattaque avait bloqué l'accès aux données des librairies, exigeant une rançon pour leur déblocage, similaire aux attaques subies par des hôpitaux en Europe et aux États-Unis.

Cette cyberattaque avait tout particulièrement sévi en Belgique : les impacts furent moindres en France. Les librairies avaient dû passer des commandes manuellement en attendant le retour à la normale. En parallèle, environ 130 librairies néerlandaises avaient également été affectées, nécessitant des commandes manuelles.

Autre victime de ces méthodes, le groupe Média Participations, qui le 13 avril 2021 avait enduré les mêmes désagréments. « En raison d’une importante attaque informatique survenue dans le groupe Média Participations la semaine dernière, nos différents serveurs ont été verrouillés et doivent être rouverts par étape, en vérifiant que chaque fichier n’est pas endommagé par un virus », indiquaient les éditions Dupuis, vers la fin du mois d’avril.

Toujours en 2021, les éditions Slatkine en Suisse avaient aussi été victimes d'un ransomware qui avait paralysé leur système informatique, entraînant la demande d'une rançon, rapidement payée pour éviter la fuite de données. Le Syndicat national de l'édition (SNE) avait alors réagi en alertant ses membres et en recommandant des mesures de protection, soutenues par des initiatives gouvernementales via Cybermalveillance.gouv.fr et des formations proposées par l'AFDAS.

