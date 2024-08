Claire Garand Prix Rosny du Roman 2024

Remis chaque année depuis 1980, les Prix Rosny aîné sont décernés par les lecteurs eux-mêmes, en deux tours de vote, dans deux catégories, nouvelles et romans.

Les deux œuvres lauréates de cette année ont été choisies par l'entremise d'un processus en deux étapes : un premier vote en ligne ouvert à tous, suivi d'un second vote exclusivement réservé aux participants de la convention nationale de science-fiction. Cette année, la convention s'est tenue du 22 au 25 août à Cambrai, dans les Hauts-de-France.

Paideia de Claire Garand plonge le lecteur dans un futur où l'humanité est réduite à dix jeunes filles orbitant autour de la lune, prédestinées à repeupler la Terre. Formées pour être des mères, elles subissent une pression immense malgré leur jeune âge. Le roman explore les thèmes du libre arbitre et de la domination corporelle, à travers la rébellion de la narratrice contre un destin imposé.

À travers une critique incisive des injonctions faites aux femmes, elle se sert de la science-fiction pour questionner profondément le droit à l'autonomie et à la décision sur son propre corps, provoquant chez le lecteur une réflexion sur la liberté individuelle face aux exigences collectives.

Claire Garand est une auteure qui se penche sur les dynamiques du vivant face à des crises existentielles. Elle a écrit des nouvelles et des novellas, oscillant entre le réalisme et le genre, et a également à son actif un roman de fantasy urbaine pour jeunes adultes intitulé Les Maîtres de la lumière, qui a remporté le prix de la Cour de l’Imaginaire en 2019, publié aux éditions Rroyzz. Elle a aussi créé une série horrifique numérique, Extinction Party, disponible chez Doors.

Originaire de Normandie, Nicolas de Torsiac a établi ses quartiers à Marseille au début des années 2000. Une nuit de décembre 2019, il décide de se lancer dans l'écriture et commence à créer des récits peuplés de chimères, de clones, et d'androïdes. Il entre en contact avec d'autres écrivaines et écrivains qui, comme lui, consacrent une grande partie de leur temps à explorer les dédales de leur imagination. Depuis qu'il écrit, Nicolas trouve ses nuits plus courtes et ses jours peuplés de rêves.

En 2023, les Prix Rosny ont été décernés à Laurent Genefort, pour Les Temps Ultramodernes, publié chez Albin Michel, et Audrey Pleynet pour sa nouvelle Encore cinq ans, publiée au Bélial.

Crédits Photo : Marcell Krulik