Une librairie refuse son entrée à un rabbin sioniste

Joshua Leifer, dont l'ouvrage traite des débats sur le sujet au sein de la communauté juive du pays de l'Oncle Sam, a appris la nouvelle moins d'une heure avant la tenue de l'événement. Le journaliste a exprimé sur twitter son regret devant cette annulation : « Ma plus grande inquiétude était que les synagogues ne veuillent pas m’accueillir. Je ne pensais pas que ce seraient les librairies de Brooklyn qui fermeraient leurs portes ».

L'auteur se défend d'ailleurs face à ceux qui le décrivent comme un « anti-sioniste », et préfère se présenter comme un « juif anti-occupation » favorable à un État d'Israël démocratique. Andy Bachman, pour sa part, est un rabbin respecté de Brooklyn, juif et sioniste, « et par là je veux dire que je suis favorable au fait que les juifs aient un droit à l'auto-détermination et à une terre qui leur est propre », précise-t-il.

Pour motiver sa décision, l'employée qui a refusé de recevoir Andy Bachman dans la librairie a indiqué à Joshua Leifer : « le modérateur que votre équipe d'édition a choisi est un sioniste, et nous ne voulons pas d'un sioniste sur notre scène ». « Il y a une certaine ironie à cela », a réagi le journaliste, « car Andy est l'un des rabbins les plus progressistes des États-Unis ».

Andy Bachman a de son côté réagi en raillant le fait que la librairie vende le livre mais refuse d'en parler, avant de se défendre « mon sionisme exige que nous reconnaissions également les revendications palestiniennes d'une patrie nationale. Je crois au partage de la terre. Point final. »

Une initiative personnelle condamnée

La direction de la librairie PowerHouse Books a publié un communiqué revenant sur cet incident. À en croire sa déclaration, l'établissement n'a eu aucun contrôle sur la décision d'annuler l'événement, qui a aurait été prise unilatéralement par une — désormais ancienne — employée dont le départ de l'entreprise était déjà prévu pour la semaine suivante.

Powerhouse dénonce un abus de position qui a découlé sur une décision ne reflétant pas les valeurs de la librairie. Cette dernière accuse son ancienne employée d'avoir utilisé ses propres biais et préjugés là où ils étaient « inutiles, non désirés, non autorisés ».

La librairie de Brooklyn a également tenu à réaffirmer ses valeurs, qu'elle présente également comme étant celles de New York, de l'Amérique et de l'humanité, que sont « l'ouverture des lieux, des esprits et des coeurs aux personnes de différentes religions, races et cultures ».

La conversation entre Andy Bachman et Joshua Leifer a finalement trouvé un nouveau lieu d'accueil. Elle se tiendra ce lundi 26 août au Center for New Jewish Culture, à Brooklyn.

Crédits image : Nicolas Vollmer, CC BY SA 2.0