François Bégaudeau raconte son procès en octobre

« Ce qui doit être tu au tribunal sera dit dans un livre. Nos livres sont infiniment plus audacieux que nous parce que tel un hold-up ils se mijotent à l’abri des regards. Parce qu’une fois achetés et vaguement lus, ils finissent sur une étagère, offerts au regard mais fermés, impénétrables, contenu dérobé, impossible de savoir ce qui se trafique à l’intérieur. »

C'est par ce court extrait que l'éditeur avec qui il officie pour la première fois, présente ce texte, et de rappeller : « Un jour de mai 2020, François Bégaudeau échange avec des camarades, sur son site à la fois personnel et public. Il commet, ce jour-là, une phrase qui lui vaudra de comparaître en justice pour diffamation à caractère sexiste et sexuel. Ça, ce sont les faits. »

De cette triste affaire, où la justice a finalement statué que ses propos n'avaient pas été diffamatoires, tout en reconnaissant qu'ils avaient été « indéniablement empreints de sexisme », l'auteur en tire une occasion de réaliser un travail d'auto-analyse, comme un exercice critique.

Blague ou offense ?

Alors, plaisanteries de mauvais goût ou véritables diffamations sexistes ? La 17e chambre correctionnelle a qualifié ses mots d'« inélégants » et sur « un registre obscène », précisant qu'il cherchait à « rabaisser Ludivine Bantigny, en tant que femme, au regard de sa disponibilité sexuelle exacerbée ». Cependant, le tribunal a aussi conclu que les propos, ne faisant référence à aucun fait spécifique, ne pouvaient être considérés comme diffamatoires.

L'écrivain engagé avait décrit ses propres mots, partagés sur le forum de son site en 2020, comme un « sketch ». Face à ces propos, Ludivine Bantigny avait porté plainte pour diffamation en raison de l’appartenance à un sexe, avec le soutien de l'association féministe Chiennes de garde. Après le procès du 4 avril, l'historienne avait critiqué François Bégaudeau sur X, rejetant son excuse de l'humour, et le décrivant comme manifestant un comportement sexiste habituel. Ce dernier, qui avait admis son humour comme étant de « l’humour beauf » avait parlé d’un « post malencontreux ».

Plus précisément, il avait écrit : « Dans le milieu radical parisien, Ludivine est connue pour être jamais la dernière. Tous les auteurs de La Fabrique lui sont passés dessus, même [Geoffroy de] Lagasnerie. » Pour se défendre, il avait commenté : « Geoffroy de Lagasnerie n’est pas un auteur de La Fabrique et il est homosexuel, c’est de notoriété publique. C’était un petit signal pour dire que c’était définitivement, absolument une blague, qu’on peut juger de mauvais goût. Ce n’est pas une faute morale, c’est une faute de goût. » Et pour cette raison, n’avait pas présenté d'excuses.

Il avait également expliqué, durant le procès, que ses tentatives humoristiques incluent parfois des thèmes sexuels, soulignant un intérêt pour les sujets plus légers ou triviaux. Il avait encore expliqué qu’une analyse détaillée de ses trente livres, critiques, articles et pièces de théâtre ne montrerait aucune preuve de misogynie.

De son côté, Ludivine Bantigny, avait exprimé ressentir une « souillure » d’être perçue comme « un paillasson sur lequel les hommes passent », et décrit avoir reçu un « coup de poing dans l'estomac ». Elle avait critiqué cet humour comme typique du masculinisme et s'est inquiétée de l'effet des propos sur la perception qu'ont d'elle ses étudiants, son partenaire et ses enfants, affirmant la nécessité de combattre la misogynie pour quiconque se revendique de l'émancipation.

À la suite du verdict, la spécialiste de l'histoire sociale et politique de la France des XIXe et XXe siècles avait exprimé sa surprise face à cette décision, déclarant, toujours sur X : « La représentante de Parquet avait validé tous les éléments de la plainte. » Elle de s'interroger : « Dans son délibéré, le tribunal souligne que la diffamation se distingue de l'injure. Aurait-il fallu porter plainte pour injure publique ? Il me semble qu'elle est bel et bien caractérisée. Mais je ne suis pas juriste. Une femme, simplement. Luttant pour la dignité des femmes. »

Elle espérait enfin que cette relaxe n'empêchera pas les femmes de porter plainte, malgré les difficultés et la douleur, tout en jugeant que cette décision est un coup contre les luttes féministes, rappelant que le tribunal a reconnu l'humiliation : « Le double jeu d'un supposé chantre de l'émancipation est immonde », concluait-elle.

L'agglomération de Narbonne avait, à la suite de cette affaire, annulé la participation de l'écrivain à son avant-salon du livre, expliquant dans un communiqué que « l'auteur est actuellement impliqué dans une procédure juridique pour diffamation à caractère sexiste ».

Une plume engagée à gauche

Né le 27 avril 1971 à Luçon, en Vendée, François Bégaudeau est notamment connu pour son engagement politique de gauche radicale, et ses critiques sociales précises et acerbes. Il a remporté une notoriété littéraire avec des romans tels qu'Entre les murs, qui a inspiré un film éponyme récompensé par la Palme d'or au Festival de Cannes en 2008, où il joue le rôle principal.

Ce grand cinéphile a aussi écrit La Blessure, la vraie en 2011, adapté au cinéma, et plusieurs essais politiques comme Histoire de ta bêtise (2019). Son parcours inclut une carrière d'enseignant, de critique, notamment aux Cahiers du cinéma, et de musicien dans un groupe punk, Zabriskie Point. Très productif, même s'il n'aimerait pas cette qualification, il publié à l'occasion de la dernière rentrée littéraire, un roman, L’Amour, paru chez Verticales.

