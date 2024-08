Le Seigneur des Anneaux : l'aube des Rohirrim

Présenté comme une préquelle à la trilogie cinématographique de Peter Jackson - produite par New Line Cinema, qui a porté cette trilogie, et Warner Bros - elle-même adaptée des romans de J.R.R. Tolkien, ce film d’animation se déroulera près deux siècles avant les événements du Hobbit, et 183 ans avant les événements de la trilogie cinématographique originale. L’histoire suivra les aventures de Helm Hammerhand, célèbre roi du Rohan, dont les exploits ont donné leur nom au Gouffre de Helm.

Wulf, un seigneur dunlending rusé et déterminé à venger la mort de son père, lance une attaque sournoise qui force Helm et son peuple à se réfugier dans l'ancienne forteresse de Hornburg, connue plus tard sous le nom de Gouffre de Helm. Face à un ennemi implacable et à une situation désespérée, Héra, la fille de Helm, doit trouver en elle la force de mener la résistance contre une menace mortelle...

L'animation a été confiée à Sola Entertainment, basée au Japon. Kenji Kamiyama, réalisateur japonais connu pour le film d'animation Hirune Hime, Rêves éveillés (2017), sera aux commandes de ce projet, accompagné du producteur Joseph Chou, qui a notamment travaillé sur la série Blade Runner: Black Lotus. Le scénario a été rédigé par Jeffrey Addiss et Will Matthews, connus pour leur travail sur la série The Dark Crystal: Le Temps de la Résistance, disponible sur Netflix.

Ce film original est produit par Philippa Boyens, lauréate d'un Oscar et scénariste des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, en collaboration avec Jason DeMarco et Joseph Chou, qui ont déjà travaillé ensemble sur la série Blade Runner: Black Lotus. Parmi les producteurs délégués figurent Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood et Toby Emmerich. Le scénario est signé par Jeffrey Addiss & Will Matthews, ainsi que Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou, basé sur une histoire de Addiss & Matthews et Boyens, d'après les personnages créés par J.R.R. Tolkien. L'équipe créative comprend également les lauréats d'un Oscar Alan Lee et Richard Taylor, ainsi que l'illustrateur de renom John Howe.

La distribution vocale originale est composée de : Brian Cox (Succession) qui incarne Helm Hammerhand, le puissant roi du Rohan, tandis que Gaia Wise (A Walk in the Woods) prête sa voix à Héra, la fille de Helm, et Luke Pasqualino (Le Transperceneige) interprète Wulf. Miranda Otto, qui a marqué les esprits avec son rôle dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, reprend son personnage d'Éowyn, protectrice du Rohan, et assure également la narration du récit. Parmi les autres voix, on retrouve Lorraine Ashbourne (La Chronique des Bridgerton), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (Un monde en feu), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher), Michael Wildman (Rapides et dangereux présentent : Hobbs et Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (Sparks) et Janine Duvitski (Benidorm).

Crédits photo : Warner Bros.